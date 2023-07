Morreu Luis Suárez, o primeiro espanhol a ganhar a Bola de Ouro

Luis Suárez, uma das maiores lendas do futebol espanhol e europeu, morreu este domingo aos 88 anos em Milão. A noticia foi confirmada pelo Inter Milão, onde passou grande parte da sua carreira.

"Um talento único e um grande adepto do Inter. O camisola 10 do Grande Inter que levou as nossas cores ao topo de Itália, da Europa e do mundo. Se não sabe o que fazer, dê a bola ao Suárez. Adeus Luisito ", escreveu o clube italiano.

Luisito estreou-se como no Deportivo da Corunha, tendo depois militado durante sete temporadas no Barcelona, clube onde conquistou dois campeonatos, duas Taças de Espanha e, em 1960, a Bola de Ouro - bateu na votação outra lenda do futebol, Puskás, e tornou-se no primeiro espanhol nascido em Espanha a conquistar este troféu.

Um ano depois mudou-se para Itália onde jogo primeiro no Inter - conquistando três campeonatos nacionais e duas Taças dos Campeões Europeus, uma delas contra o Benfica, em 1965 - e depois na Sampdoria, onde terminou a carreira.

Em termos de seleção, vestiu a camisola de Espanha 32 vezes, marcando 13 golos. Foi campeão da Europa em 1964.

Já como treinador, dirigiu a seleção espanhola de sub-21 entre 1980 e 1988, tendo conquistado o primeiro título europeu nesta categoria para o país. Passou depois, e até 1991, para o comando da seleção principal, tendo a La Roja sido eliminada nos oitavos de final do Mundial Itália 90 frente à Jugoslávia.