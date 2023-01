Morreu Kyle Smaine, ex-campeão do mundo de esqui. Tinha 31 anos 

O esquiador norte-americano, Kyle Smaine, morreu, aos 31 anos, no domingo, numa avalanche no Monte Hakuba Norikura, em Nagano, no Japão. A morte do ex-campeão do mundo de esqui halfpipe (2015) foi confirmada pelo fotógrafo da revista "Mountain Gazette" e pela família. Smaine é uma das duas vítimas mortais desta avalanche.

De acordo com a revista norte-americana, Smaine estava com outro esquiador profissional, Adam U, que sobreviveu, e com o fotógrafo da publicação, Grant Gunderson, quando foi atingido pela avalanche.

No domingo, o "meu pior pesadelo" aconteceu, escreveu Gunderson no Instagram. Segundo o fotógrafo, a avalanche foi provocada por outro esquiador e Kyle Smaine acabou por ser lançado a uns 50 metros do local, ficando soterrado pela neve e acabando por não resistir.

A outra vítima mortal é um cidadão austríaco, indicou à AFP o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Áustria.

Segundo a ESPN, Adam U passou 25 minutos debaixo da neve, mas conseguiu sobreviver. À revista "Mountain Gazette" o esquiador recordou que "os médicos fizeram tudo o que puderam por Kyle e pelo outro esquiador".

De acordo com a revista, foi aberta uma investigação ao acidente.

Kyle Smaine foi medalha de ouro no Campeonato Mundial de Esqui Freestyle e Snowboard de 2015, tendo abandonado as competições internacionais em 2018.

"Adoravas esquiar mais do que qualquer pessoa que eu já conheci", recordou Jenna Dramisea, a mulher de Smaine numa publicação na rede social Instagram.