Morreu Diogo Paiva Brandão, antigo diretor-geral da SAD do FC Porto

Morreu esta terça-feira Diogo Paiva Brandão, antigo diretor-geral da SAD do FC Porto entre 1997 e 2010, vítima de doença prolongada.

O antigo dirigente portista integrou também o Comité de Competições de Clubes da UEFA, então indicado pela Associação Europeia de Clubes (ECA).

Paralelamente, desempenhou funções como administrador da Porto Media.

O FC Porto anunciou a morte do seu antigo dirigente numa nota no seu site oficial, tendo deixado "as mais sentidas condolências" à família enlutada.