Morreu Arsenio Iglesias, antigo treinador do Real Madrid e Deportivo

Morreu Arsenio Iglesias, antigo treinador de Real Madrid e Deportivo da Corunha. Tinha 92 anos e faleceu esta sexta-feira na Corunha, avança a imprensa espanhola.

Conhecido como "Bruxo de Arteixo", localidade onde nasceu, é considerado um dos principais responsáveis pelo crescimento do emblema galego no final do século XXI, tendo subido à I Divisão Espanhola em 1970-71 e vencido uma Taça do Rei em 1994-95.

Também dirigiu equipas como Hércules e Saragoça, assim como o Real Madrid, tendo substituído Jorge Valdano no comando técnico da equipa da capital espanhola em 1996.

O seu último trabalho foi entre 2005 e 2008, como selecionador da Galiza.