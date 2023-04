Morreu Alexandrino Azevedo, que fez da paixão pelo FCP um modo de estar

Alexandrino Azevedo, fervoroso adepto do FC Porto, morreu no sábado aos 79 anos, avançou o Jornal de Notícias.

O FC Porto já reagiu falando deste adepto como alguém que fez da paixão pelo clube um modo de estar.

O Futebol Clube do Porto envia sentidas condolências à família e amigos de Alexandrino Azevedo, que fez da paixão pelas nossas cores um modo de estar. #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/Wef4TfBGqH - FC Porto (@FCPorto) April 30, 2023

Alexandrino Azevedo, nascido em 1943, era sócio do clube desde 1970, tendo começado a colecionar tudo o que dizia respeito ao clube com 15 anos. Ao longo do tempo, fez um verdadeiro museu particular em casa e gabava-se de ter peças que nem o FC Porto tem.