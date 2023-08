Moreno demite-se do comando técnico do Vitória de Guimarães

O treinador Moreno anunciou este domingo a saída do comando técnico do Vitória de Guimarães, logo após o triunfo dos vitorianos diante do Estrela da Amadora, por 1-0, na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"A responsabilidade profissional com que aceitei o convite há um ano faz-me perceber que o ciclo de Moreno fecha-se aqui. É pela desilusão do jogo de quinta-feira. Sendo eu responsável, não é bom o clima de desconfiança. Os vitorianos gostam de sentir a adrenalina. O Vitória de Guimarães é um clube especial. O melhor para todos, essencialmente para o clube, é fechar este ciclo. Vai entrar uma pessoa nova que vai trazer ar fresco para a equipa", disse, na conferência de imprensa após o encontro.

Visivelmente emocionado, Moreno admitiu que a direção do Vitória de Guimarães o tentou demover, mas reconheceu que o clube precisa de "ar fresco".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O presidente tentou que eu não tomasse esta decisão. A partir de amanhã vai existir um clima diferente na cidade. Quero deixar o clube melhor do que há um ano. Estou emocionado, porque custa. Há centenas de pessoas a querer o cargo de que estou a prescindir", afirmou.

Como o próprio referiu, na base da decisão está o afastamento da Liga Conferência Europa frente aos eslovenos do Celje, mas não só: "O resultado de hoje não tinha nada que ver com esta decisão. Esta estava tomada. Pela minha vontade nem teria vindo fazer este jogo, mas o clube não poderia entrar num vazio. O próximo treino será na terça-feira. Tem de haver uma união muito grande entre a bancada e o grupo de trabalho".

Ladeado pelo presidente vitoriano, Moreno agradeceu o apoio que teve desde que assumiu o comando técnico da equipa.

Por sua vez, o presidente António Miguel Cardoso aproveitou para agradecer o trabalho desenvolvido por "Moreno e toda a equipa técnica".

"Entendo o desgaste. Respeitamos a decisão. Ele teve coragem, fez crescer jovens e ajudou-nos na realização financeira. Lamento esta decisão inesperada. Respeitamos. Temos de entender a decisão. É um grande vitoriano e um grande homem", concluiu.

Moreno, de 41 anos, assumiu a equipa vimaranense em julho do ano passado, substituindo no cargo Pepa, levando a equipa de Guimarães ao sexto lugar da edição anterior do campeonato e ao consequente apuramento para as rondas preliminares da Liga Conferência Europa.

O Vitória acabaria por ser eliminado na segunda pré-eliminatória daquela competição europeia, vencendo a primeira mão diante do Celje, por 4-3, e perdendo por 1-0, em casa, no segundo jogo, em que os eslovenos se impuseram no desempate por grandes penalidades.

O técnico, antigo jogador do emblema vimaranense, comandou a equipa em 47 partidas, já depois de também a ter orientado, de forma interina, por duas vezes em 2020/21.

A formação minhota entrou este domingo a vencer na I Liga portuguesa de futebol, por 1-0, no reduto do Estrela da Amadora, com um golo de Jota Silva, aos 24 minutos.