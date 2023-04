Miura estreou-se e fez história. É o jogador mais velho a jogar em Portugal

Num jogo marcado pela estreia do japonês Kazu Miura, o mais velho jogador em ação nas ligas profissionais portugueses e com direito a recorde no Guinness de jogador mais velho em atividade ao nível profissional (56 anos), a Oliveirense goleou o Académico de Viseu (4-0). O japonês entrou em cima dos 90 minutos.

Numa primeira parte dominada pelos forasteiros, que chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Jaiminho, aos 15 minutos, Serginho (22') e Jonata Basto (33'), só aos 40 minutos André Clóvis ficou perto de reduzir a diferença, ao rematar forte, e rasteiro, mas Ricardo Ribeiro respondeu da melhor maneira.

Na retina de quantos estiveram esta manhã no Fontelo, ficou o trabalho de Serginho no segundo golo, ao passar em drible por vários adversários, para, já na área, fuzilar Domen Gril.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O mesmo Serginho que no terceiro golo aproveitou um mau corte de Nduwarugira para assistir Jonata Bastos, que, ao segundo poste e sem marcação, bateu o guarda-redes esloveno do Académico.

No segundo tempo, Pedro Bessa, que rendeu Jorge Costa, mexeu na equipa, com as entradas de Massimo e Rodrigo Pereira, mas a equipa continuou trapalhona e a conceder mais espaço, que a Oliveirense aproveitou aos 57 minutos, com Jaiminho a aparecer sem marcação na área e a rematar colocado fora do alcance de Gril.

Aos 72, numa incursão pela esquerda, Rodrigo Pereira cruzou e a bola sobrou na área para Massimo que rematou para o fundo da baliza, reduzindo a diferença no marcador.

Aos 90, a estreia na temporada de Kazu Miura, o veteraníssimo jogador de 56 anos, que teve a oportunidade de jogar os minutos finais da partida.

Com a derrota, e após a 29.ª jornada, os viseenses ocupam o quarto lugar, com 49 pontos, a dois pontos do terceiro, que dá acesso ao playoff de subida, enquanto a Oliveirense subiu ao nono lugar, com 37 pontos.