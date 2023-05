Missão cumprida com goleada em Portimão deixa título a três pontos

O Benfica está a uma vitória do título, após a goleada ao Portimonense (5-1), na 32.ª jornada da I Liga. Mas na verdade, as águias até podem festejar já hoje no sofá, caso o FC Porto sofra um desaire com o Casa Pia (ver pág. 23). Em Portimão, Grimaldo abriu o caminho a uma goleada, num jogo em que Gonçalo Ramos voltou aos golos, Musa bisou em três minutos e João Neves voltou a mostrar que é já uma das grandes revelações desde campeonato.

A equipa de Roger Schmidt chegou assim aos 83 pontos, o seu melhor registo à 32.ª jornada desde que a vitória vale três pontos. E caso vença os dois últimos jogos estabelece o melhor registo pontual num só campeonato, superando os 88 da era Rui Vitória (2015-16).

Foi em clima de festa que o Benfica entrou no Municipal de Portimão - um campo historicamente amigável -, determinado em vencer a partida e ficar mais perto do título nacional (o 38.º da história). Numa aliança quase perfeita entre querer e poder, os benfiquistas começaram de coração cheio pelo apoio vindo das bancadas e tiveram cabeça fria para pensar o jogo e pernas para executar. Mesmo que o adversário tenha dado ajudas.

Só aos 22 minutos aconteceu o primeiro ataque estruturado do Portimonense. Nessa altura o clube da Luz já vencia por 1-0 (golo de Grimaldo, após confirmação do VAR), um golo anulado (fora de jogo de João Mário) e enviado uma bola ao poste (Gonçalo Ramos).

O segundo golo das águias foi marcado por Relvas, num autogolo. A boa entrada do Benfica no jogo, a explorar o bloco baixo dos algarvios (com Pedrão a trinco e a marcar Rafa), iria ajudar a chegar ao segundo golo. Foi por Filipe Relva, mas a infelicidade do jogador portimonense foi apenas uma consequência de um bom cruzamento de João Mário, que ontem usou a braçadeira de capitão na ausência de Otamendi.

E quando parecia que o jogo seria um passeio para os benfiquistas, Yony González resolveu avisar Vlachodimos que era melhor estar atento. O grego não ouviu os alertas do adversário e logo depois, num livre de Seck, Morato ficou pregado no relvado a ver Pedrão reduzir a desvantagem.

Acabar com a seca no Algarve

O golo do Portimonense não intimidou a águia, que voltou a levantar voo ainda antes do intervalo. Depois de uma bola no poste e um remate defendido por Kosuke, Gonçalo Ramos acertou na baliza e acabou com uma seca de sete jornadas. Um golo que deu ares de alguma tranquilidade encarnada para o segundo tempo e que permitiu ao feiticeiro de Olhão superar o colega João Mário na lista de melhores marcadores da prova. Tem agora 18 golos.

O segundo tempo trouxe a frieza de Florentino ao jogo, mas, em vez de meter gelo, a equipa de Schmidt aqueceu ainda mais o ambiente com mais uma bela jogada a sair dos pés de João Neves. João Mário rematou em zona frontal, Kosuke deixou a bola escapar e Rafa foi confirmar o golo. Só que estava fora de jogo e viu o árbitro anular-lhe o golo por isso. A partida continuou muito favorável aos candidatos ao título, que dominavam completamente e não permitiam ao Portimonense aproximações à baliza de Vlachodimos.

A vencer por 3-1 aos 86 minutos o técnico encarnado resolver dar descanso a Gonçalo Ramos ( e permitir a ovação ao algarvio), a pensar no dérbi da próxima ronda (dia 21). Entrou Musa para o seu lugar e não demorou a bisar. Dois golos em três minutos lançaram de vez a festa nas bancadas vestidas de vermelho e branco. Se no primeiro lance ainda teve de se desmarcar, tirar um adversário do caminho e ajeitar a bola para enviar para o lado certo da baliza, no segundo só teve de estar no sítio certo para empurrar a bola após um ressalto e fazer o resultado final.

Foi a sétima vez esta época que a equipa do Benfica marcou cinco golos num só encontro. A diferença é que desta vez podem valer um título. Tem agora a palavra o FC Porto.

