Mirra Andreeva tem apenas 16 anos e entrou na história em Roland Garros

Mirra Andreeva tem apenas 16 anos e esta quinta-feira brilhou na sua estreia num Grand Slam, ao qualificar-se para a terceira ronda (oitavos-de-final) do quadro feminino do torneio Roland Garros, em Paris, após vencer a francesa Diane Parry, número 79 do ranking WTA, em claros dois sets com os parciais de 6-1 e 6-2.

Andreeva, tenista russa radicada em França, é apenas a 143.ª jogadora do mundo e deixou todos de boca aberta, afinal é a tenista mais nova a chegar aos oitavos-de-final do torneio parisiense desde 2005, quando a búlgara Sesil Karatantcheva atingiu os quartos-de-final apenas com 15 anos. Para se ter em conta a dimensão do feito de Mirra Andreeva, basta referir que esta é apenas a sétima tenista com menos de 17 anos a alcançar a terceira ronda de Roland Garros em três décadas. E dessa lista fazem parte os nomes das campeãs Serena Williams e Martina Hingis.

"O meu sonho? Sei que Djokovic conquistou 22 Grand Slams, por isso quero ir até aos 25, se for possível", disse Andreeva, entusiasmada após vencer Diane Parry. Se alcançar o sonho dos 25 títulos em majors, Mirra Andreeva baterá todos os recordes do ténis, pois passará não só à frente dos 22 de Djokovic e Rafael Nadal (22), mas também dos 23 de Serena Williams (23) e baterá a maior recordista de todos os tempos a australiana Margaret Court, que nas décadas de 1960 e 1970 venceu 24 Grand Salms.

Apesar do que disse, Andreeva prometeu manter os pés no chão. "Se me tornar uma diva, o meu treinador vai avisar-me porque ele não gosta desse tipo de pessoas", disse, garantindo ter "a certeza" de que irá "ouvir as palavras dele". "Serei apenas eu e tenho certeza de que, se fizer o meu trabalho, permanecerei com os pés no chão", sublinhou.

Este está a ser um ano especial para Andreeva, que apenas perdeu duas das 22 partidas que disputou, sendo que seis dos triunfos que alcançou foi frente a jogadoras do top 100 do ranking feminino. Em Roland Garros já ganhou quatro encontros, sem perder qualquer set, sendo este apenas o terceiro torneio que disputa no escalão de seniores, tendo chegado aos oitavos-de-final do Open de Madrid, no final de abril, quando ainda tinha 15 anos.

Ainda no quadro feminino, a polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, garantiu um lugar na terceira ronda do torneio francês ao derrotar a norte-americana Claire Liu em apenas dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-0. A grande favorita à vitória final vai agora defrontar a chinesa Xinyu Wang, atual 80.ª jogadora do mundo.

Em masculinos a grande surpresa desta quinta-feira foi a eliminação do italiano Jannik Sinner (8.º ATP) frente ao alemão Daniel Altmaier (79.º), numa partida que durou 5.26 horas, com os parciais de 7-6 (7-0), 6-7 (7-9), 6-1, 6-7 (4-7) e 5-7).

*com agências