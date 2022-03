Millennium Estoril Open arranca com quatro top 20 e público de volta

A lista do Millennium Estoril Open está fechada e tem quatro top 20 do ranking mundial: Felix Auger-Aliassime (9.º do ranking ATP), Diego Schwartzman (10.º) Cameron Norrie (12.º) e Pablo Carreño Busta (19.º). O espanhol venceu no Estoril em 2017 e é um dos três campeões do torneio presentes nesta sétima edição, que arranca dia 23 de abril, no Clube de Ténis do Estoril e com público nas bancadas de novo, após dois anos de ausência devido à pandemia da covid-19.

O primeiro wild card da organização foi para o português João Sousa (82.º), que em 2018 venceu e levou o court central à loucura. Marin Cilic (23.º), Frances Tiafoe (31.º e vice-campeão em 2018), Albert Ramos-Vinolas (35.º e vencedor de 2021), Tommy Paul (37.º) e Sebastian Korda (38.º) são outros tenista do cartaz principal do open português.

Toda a gestão do torneio será digital. Desde a emissão eletrónica dos bilhetes para o evento às entradas na tenda VIP para almoço. Foi criada uma plataforma digital.

(em atualização)