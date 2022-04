Miguel Oliveira termina GP de Portugal em quinto lugar

O piloto francês Fábio Quartararo (Yamaha) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, numa prova em que o português Miguel Oliveira (KTM) foi quinto classificado no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Quartararo, que partiu da quinta posição da grelha, chegou ao comando da prova à terceira das 25 voltas, terminando com o tempo de 41.39,611 minutos batendo o compatriota Johann Zarco (Ducati) por 5,409 segundos e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi terceiro, a 0,659.

Com estes resultados, Quartararo, campeão em título, é o primeiro piloto a bisar no Algarve, ascendendo ao comando do campeonato, com 69 pontos, os mesmos que tem o espanhol Alex Rins (Suzuki), que foi quarto depois de partir da 23.ª posição.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A dead heat at the top! ⚔️@FabioQ20 and @Rins42 are LEVEL on points! #PortugueseGP pic.twitter.com/iM3XvtPRWP - MotoGP™ (@MotoGP) April 24, 2022

Quartararo celebra segunda conquista em Portimão

Quartararo exultou com a sua segunda vitória no Grande Prémio de Portugal e a primeira da época que lhe permite passar a liderar no campeonato.

O atual campeão em título da classe 'rainha' de motociclismo voltou a ser feliz na montanha-russa algarvia, onde venceu pela primeira vez em 18 abril de 2021.

"Fui até o limite. Para ser sincero, senti-me muito bem, tive um espetacular arranque, consegui [vencer] e estou superfeliz. É a primeira vitória da temporada. [Pensamento de] nunca desistir e isso é o mais importante", confessou El Diablo, após vencer a corrida com o tempo de 41.39,611 minutos.

Com este triunfo, Quartararo, campeão em título, é o primeiro piloto a bisar no Algarve, ascendendo ao comando do campeonato, com 69 pontos, os mesmos que tem o espanhol Alex Rins (Suzuki), que foi quarto depois de partir da 23.ª posição.