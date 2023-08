Miguel Oliveira em 10.º na corrida sprint da Grã-Bretanha

© Getty Images via AFP

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi 10.º classificado na corrida sprint do Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, a nona prova da temporada.

Miguel Oliveira, que largou da 16.ª posição da grelha, concluiu a corrida a 11,247 segundos do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que deixou o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) na segunda posição, a 0,366 segundos, com o também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 3,374 segundos.

Esta foi a primeira vitória do irmão mais novo do antigo campeão Marc Márquez (Honda) na categoria rainha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Num circuito encharcado, a direção de prova considerou que seria uma corrida molhada pelo que os pilotos poderiam ter trocado de mota, se assim o entendessem, depois de partirem com pneus de chuva.

Contudo, o asfalto foi secando à medida que as voltas passavam mas ninguém foi às 'boxes'.

Miguel Oliveira teve um mau arranque, perdendo três lugares nas primeiras curvas, mas, a partir daí, iniciou uma recuperação que o levaria ao 10.º lugar, ainda que sem pontos.

As primeiras voltas foram as mais movimentadas, com vários pilotos a passarem pela liderança, a começar pelo italiano Marco Bezzechi, autor da 'pole'.

Mas o australiano Jack Miller (KTM) rapidamente saltou para o comando, sendo, depois, passado, momentaneamente, pelo espanhol Jorge Martin (Ducati).

Alex Márquez, que partiu de terceiro mas chegou a ser quinto, viria a chegar ao comando na segunda volta, deixando toda a gente definitivamente para trás.

Apesar de ter terminado na 14.ª posição, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) manteve o primeiro lugar do campeonato, com 194 pontos, agora mais 27 do que Marco Bezzecchi, que subiu a segundo.

Miguel Oliveira é 17.º colocado, com 27 pontos.

No domingo disputa-se a corrida principal.