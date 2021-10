Miguel Oliveira cai e fica em 18.º na qualificação do GP das Américas

O piloto de Almada teve de passar pela primeira fase da qualificação, a Q1, depois de ter sido 11.º na terceira sessão de treinos livres (os 10 primeiros apuravam-se diretamente para a Q2).

Quando estava na sua primeira volta lançada, sofreu uma queda na curva 11 do circuito norte-americano, que lhe fez perder algum tempo até poder tentar novamente um tempo de qualificação.

No final, terminou em oitavo, com o tempo de 2.04,392 minutos, a 0,982 segundos do mais rápido, o italiano Luca Marini (Ducati), que, juntamente com o espanhol Joan Mir (Suzuki), se apurou para a segunda fase.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aí, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) garantiu a terceira 'pole position' consecutiva, tornando-se no primeiro piloto a bater o espanhol Marc Márquez (Honda) no circuito texano.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), líder do campeonato, parte da segunda posição, depois de ter gastado mais 0,348 segundos do que Bagnaia, enquanto Márquez foi terceiro, a 0,428 segundos.

Na quarta sessão de treinos livres, em que os pilotos habitualmente testam o ritmo de corrida, Miguel Oliveira foi o nono classificado, a 0,683 segundos do australiano Jack Miller (Ducati), que se cotou como o mais rápido.

O piloto luso chega a esta 15.ª ronda do campeonato na 10.ª posição do Campeonato do Mundo, com 87 pontos.