Miguel Oliveira admite frustração com arranque da temporada de MotoGP

O português Miguel Oliveira reconheceu esta quarta-feira ter sentido frustração com o arranque da sua temporada no Mundial de MotoGP, a primeira ao serviço da Aprilia, após três quedas, duas ausências e uma desistência nas oito primeiras corridas.

"O balanço da primeira parte da temporada é difícil de fazer. Não consigo avaliar como positivo, nem negativo. Obviamente que houve momentos de muita frustração, porque as situações de abandono foram sempre causadas por terceiros, colisões com outros pilotos, incidentes de corrida, e que, realmente, ditaram um bocadinho daquilo que foi a minha participação em dois dos grandes prémios", admitiu o piloto natural de Almada, em entrevista à agência Lusa.

Miguel Oliveira, de 28 anos, conta 27 pontos antes de retomar o Campeonato do Mundo, no fim de semana, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha, muito por causa das lesões provocadas pelas quedas. Em Portimão, na abertura da temporada, sofreu uma lesão nos tendões da perna direita, e, em Jerez de la Frontera, em Espanha, na quarta corrida, fraturou o ombro esquerdo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Em última instância, esta lesão no ombro deixou-me fora apenas um Grande Prémio [o quinto, de França], mas condicionou bastante outros três [Itália, Alemanha e Países Baixos]. Portanto, apesar de apenas em um dos últimos três grandes prémios ter sido a Aprilia que mais pontos marcou [na Alemanha], não me deixa naturalmente satisfeito, dado que não estava a pilotar nas minhas perfeitas condições", lamentou.

Reconhecendo que estas condicionantes fazem parte do desporto e da modalidade que pratica, a queda sofrida em 30 de abril, num incidente com o francês Fábio Quartararo (Yamaha), acabou por obrigar a um longo período de recuperação.

"O ombro saiu do sítio, mas saiu do sítio com uma fratura Hill-Sachs [afundamento da cabeça do úmero, que confere estabilidade ao ombro]. Se eu jogasse voleibol ou andebol, era 100% certo que tinha de passar por uma cirurgia e quatro meses de recuperação, no mínimo. Isso passou pela equação, mas, com a nossa experiência e, um bocadinho, com a necessidade de voltar ao ativo, decidimos fazer uma recuperação mais conservadora", explicou.

Para o português, esta foi "talvez uma das lesões mais delicadas de tratar" que já sofreu, com "muitas inflamações, muitas dores", ilustrando: "Quem anda de mota sabe o que é não ter um ombro operacional".

Com oito corridas disputadas, a Ducati, e o campeão em título Francesco Bagnaia, têm dominado um campeonato com um novo formato, com a introdução das corridas sprint, beneficiando da presença numerosa do fabricante italiano na grelha.

"O plantel está tão competitivo e tão próximo que basta um detalhe para deixar um piloto fora da Q2. E ficar fora da Q2 condiciona todo o fim de semana. Este formato não nos dá tempo para nos recompormos de um dia ou de uma sessão menos boa e isso, para um construtor como a Ducati, com oito motos na grelha, tem uma vantagem para acelerar a procura de uma solução técnica para ficar mais performante, mais rápida", analisou.

A edição de 2023 do Campeonato do Mundo de MotoGP prossegue no fim de semana com a realização do Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, a nona das 20 provas previstas.

O italiano 'Pecco' Bagnaia, vencedor de quatro corridas nesta temporada, lidera o Mundial, com 194 pontos, mais 35 do que o espanhol Jorge Martin e mais 36 do que o seu compatriota Marco Bezzecchi, ambos em Ducati também.

A Aprilia tem "ainda um fosso grande por escavar", mas os "outros construtores também", segundo Miguel Oliveira, observando a classificação.

"Também é a primeira vez que a Aprilia forneceu uma equipa satélite. Como construtor, é um desafio, é um desafio para toda a fábrica a nível de recursos humanos, a nível de fabricação de peças, de dar apoio extra a mais uma equipa e a mais dois pilotos. Acho que, para o pouco tempo que temos juntos, a Aprilia tem feito um trabalho fenomenal e eu acho que este é o caminho a percorrer para o sucesso junto com a Aprilia, é continuar a 'partir pedra' este ano para podermos chegar a bom porto no início do ano que vem", concluiu.

"Bagnaia ainda não é campeão"

Francesco Bagnaia (Ducati) lidera destacadamente a edição do Campeonato do Mundo de MotoGP, mas, para Miguel Oliveira (Aprilia), que quer disputar corridas com o italiano, está longe de ter o bicampeonato assegurado.

Ainda assim, em entrevista à agência Lusa, apontou os rivais da Ducati como as principais ameaças ao campeão transalpino.

"Julgo que terá de ser mesmo algum rival da Ducati, mas eu estou muito curioso também a nível de pilotagem, com o que, agora, as regras das pressões nos pneus podem ditar nos resultados. Acho é que poderão acontecer surpresas", advertiu o piloto português.

Aos 28 anos, Miguel Oliveira cumpre a sua quinta temporada na elite do motociclismo de velocidade, a primeira na Aprilia, depois de ter deixado a KTM.

Após oito das 20 provas da temporada, segue no 17.º lugar, com 27 pontos, a 167 de Bagnaia, que lidera com uma vantagem de 35 sobre o espanhol Jorge Martin e de 36 sobre o seu compatriota Marco Bezzecchi, ambos em Ducati também.

"O Bagnaia ainda não é campeão no mundo! Ainda tem mais de metade dos pontos em jogo. É um campeonato supercompetitivo e ele, agora, parece estar muito confortável, mas tudo pode acontecer. Espero que, se houver algum Grande Prémio para dividir, entre o Bagnaia e outro, que seja eu", referiu.

Totalmente recuperado das lesões provocadas pelas quedas, em Portimão e em Jerez de La Frontera, o piloto natural de Almada é cauteloso na abordagem à segunda parte da temporada, que começa no fim de semana, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone.

"Gosto de pensar passo a passo. Para já, o meu trabalho, a minha função na Aprilia, neste primeiro ano, é mesmo um ano de adaptação. Não tiro fora da mesa, obviamente, boas prestações. Comecei muito bem em Portimão (...) e era apenas a primeira corrida. Se tiver as condições para poder estar a disputar as vitórias, vou fazê-lo. Agora, obviamente, vindo de duas lesões, já na primeira fase da época, tendo feito apenas com o melhor resultado um quinto lugar, acho que, primeiro, tenho de voltar a construir uma boa base de bons resultados e, depois, ver o que devo propor como objetivo", vincou.

Esta desejada "base de bons resultados" pode ser um dínamo para uma boa classificação no Mundial, no qual o português tem como melhor desempenho o nono lugar obtido em 2020.

"Ajuda sempre, ficamos um bocadinho maiores do que somos, criamos também algum tipo de pressão, marcamos presença, fincamos o nosso lugar e, sobretudo, faz diferença também nos rivais e como nos olham. Agora, é um desporto que está dependente da máquina e da equipa", reforçou Miguel Oliveira.

Essa dependência, retirou alguma influência à qualidade individual: "Os pilotos já não fazem assim tanto a diferença. Se não, víamos o Marc Márquez (Honda) a ganhar há muitas corridas atrás e isso não acontece. Portanto, esta é a realidade do campeonato".

"Um bom arranque evita mais do que 50% da corrida"

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) considera que, com toda a tecnologia aplicada no MotoGP, um bom arranque representa mais de metade da importância de uma corrida.

"Neste momento, a [categoria de] MotoGP é um desafio para os pilotos e um desafio para as fábricas, e, assim sendo, a posição de partida ou um bom arranque ou um bom início de primeira volta evita mais do que 50% da corrida. É esse o desafio que todos têm em mãos, encontrar o equilíbrio para conseguir uma mota rápida, mas que também seja rápida atrás das outras", afirmou Miguel Oliveira.

Em entrevista à agência Lusa, o único português no principal campeonato de motociclismo de velocidade explicou a necessidade desse desenvolvimento, para que as motas funcionem com a turbulência de apanhar o "ar sujo" dos precedentes.

"Quando se põe aerodinâmica em qualquer veículo, quando está atrás de outro a aerodinâmica deixa de funcionar, não há afinação possível para isso e há muito mais ajuste na pilotagem, há muito mais imprevistos e há muito mais sensibilidade às pressões dos pneus. Toda esta tecnologia é um desafio", realçou.

Até ao final da temporada de estreia na Aprilia, Miguel Oliveira ainda vai regressar a três pistas onde já venceu - Áustria, Indonésia e Tailândia -, sem que, por isso, lhe sejam favoráveis.

"Dada a situação em que me encontro, não sei dizer se será sinónimo de conseguir um bom resultado. É sinónimo de uma pista que se adapta ao meu estilo e tenho de conjugar todos os fatores para que corram bem", advertiu.

Com a mudança para a Aprilia, Miguel Oliveira rumou a Itália, onde estabeleceu residência - "a, sensivelmente, 40, 50 minutos de Noale, onde é a sede da Aprilia" -, depois de se ter instalado na Áustria, desde 2018, quando assinou pela KTM.

"Já estava em vias de mudança para Itália e acabou por resultar bem. Estou muito confortável, sinto-me verdadeiramente um piloto de fábrica, apesar de estar a prestar serviços na equipa satélite", referiu Miguel Oliveira, admitindo alguma tristeza por não residir em Portugal.

No país que ama, o piloto, de 28 anos, diz sentir o auge do apoio dos seus fãs no Grande Prémio de Portugal, disputado no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, que duvida que seja excluído do Mundial, pela alegada irregularidade na gravilha.

"A única coisa que eu sei é que o circuito de Portimão tem a homologação da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Já corremos lá desde a temporada 2020 e contamos, julgo eu, com um Grande Prémio de sucesso a nível do Campeonato do Mundo entre todos os circuitos e a gravilha já lá estava quando da homologação", referiu.

Além de "correr em casa", Miguel Oliveira assegura que, entre os pilotos, o AIA assegura uma das corridas mais entusiasmantes do Mundial.

"Agora, com este novo formato, ao ter a prova inaugural, deu outro espírito e outro ânimo em Portugal, que sabe receber as pessoas tão bem e onde temos umas instalações de circuito que são instalações incomparáveis relativamente a outros circuitos, é dos melhores circuitos da Europa, se não mesmo do mundo", concluiu.