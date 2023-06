Miguel Oliveira abandona GP de Itália devido a queda

Miguel Oliveira no Grande Prémio do Japão de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou este domingo o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova do Mundial de velocidade, devido a queda sofrida a 13 voltas do final, quando seguia na 13.ª posição.

O piloto natural de Almada regressava à competição nesta prova após falhar o GP de França devido a uma fratura no ombro esquerdo, sofrida no GP de Espanha.

Na corrida sprint de sábado, o piloto luso tinha sido 12.º classificado, depois de se ter qualificado na 18.ª posição (na prática foi do 17.º, pois o espanhol Alex Rins, da Honda, caiu na corrida sprint de sábado e já não alinhou na prova deste domingo por ter fraturado a tíbia e o perónio da perna direita).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu a prova e reforçou o comando do campeonato.

Bagnaia, que já tinha vencido a corrida sprint no sábado, cortou a meta com 41.16,863 minutos, deixando em segundo o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 1,067 segundos, com o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 1,977 segundos.

Bagnaia liderou logo desde início, levando Jorge Martin atrás de si. No entanto, o piloto italiano, que montava um pneu médio na traseira contra o macio do espanhol, cavou uma vantagem a roçar o meio segundo logo na primeira volta.

A distância manteve-se entre os dois durante a primeira metade das 23 voltas previstas. A partir daí, o pneu macio de Martin começou a perder aderência e a distância foi aumentando.

O grosso das lutas travou-se mais atrás: o italiano Luca Marini (Ducati), irmão de Valentino Rossi, ocupou o degrau mais baixo do pódio durante grande parte da corrida, mas perderia o terceiro lugar para Zarco nas voltas finais, terminando na quarta posição, a 4,625 segundos do vencedor.

O sul-africano Brad Binder (KTM) foi o melhor dos 'outros', ou seja, dos que não utilizam Ducatis, as motas que têm dominado este início de temporada.

Pelo caminho ficaram também os irmãos Márquez. Primeiro, foi Marc (Honda), a cometer um erro na última curva antes da reta da meta - falhou a travagem, entrou na zona suja do asfalto e perdeu a frente, acabando na escapatória.

Pouco depois, caiu Alex Márquez (Ducati), que já tinha ameaçado um par de vezes, nomeadamente quando atrasou muito a travagem no final da reta da meta, passou três pilotos de uma vez (incluindo o seu irmão), mas saiu largo na curva e, ao reentrar na trajetória, ainda tocou no australiano Jack Miller (KTM), que acabou em sétimo, atrás do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

Com estes resultados, e porque o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) foi apenas oitavo classificado nesta corrida principal, o campeão Francesco Bagnaia alargou de quatro para 21 os pontos de vantagem que tem, agora, no campeonato, sobre o compatriota.

Bagnaia tem 131 pontos, contra os 110 de Bezzecchi. Jorge Martin é agora o terceiro, com 107.

Miguel Oliveira perdeu uma posição e é 17.º, com os mesmos 21 pontos que tinha à partida para este fim de semana.

A próxima prova é o GP da Alemanha, no próximo fim de semana.