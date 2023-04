Miguel Oliveira abandona GP de Espanha após ser abalroado na primeira volta

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou este domingo a corrida principal do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, depois de ter sido abalroado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) na segunda curva da corrida.

É a segunda desistência em quatro provas do piloto português, depois de no GP de Portugal, na prova de abertura do campeonato, ter sido abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

A corrida foi interrompida devido ao incidente entre os dois pilotos, que foram assistidos ainda na escapatória.

O piloto português foi transportado ao centro médico do circuito andaluz de Jerez de la Frontera para exames.