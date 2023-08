Miguel Oliveira abandona GP da Áustria com problemas mecânicos

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) desistiu este domingo do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, devido a problemas mecânicos, quando seguia na 13.ª posição.

O piloto natural de Almada, que largou da oitava posição, entrou nas boxes da equipa RNF Aprilia no decorrer da sétima volta, quando era 13.º, consumando o abandono da corrida principal, depois de já no sábado ter desistido na corrida sprint, mas devido a queda.

De acordo com informações veiculadas pela Sport TV, na origem da desistência de hoje esteve um problema de sobreaquecimento da roda dianteira da Aprilia do português.

Esta foi a sexta desistência de Miguel Oliveira nesta temporada, a segunda devido a problemas mecânicos.

O piloto luso desistiu nas corridas principais dos GP de Portugal, Espanha e Itália, e da corrida sprint do GP da Áustria, em todos devido a quedas, enquanto no GP dos Países Baixos desistiu devido a uma avaria.

O GP da Áustria acabou por ser ganho pelo piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Bagnaia, que partiu da pole position para esta corrida principal, terminou as 28 voltas com o tempo de 42.23,315 minutos, deixando o segundo classificado, o sul-africano Brad Binder (KTM), a 5,191 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 7,708 segundos.