Miguel Nascimento consegue mínimos para Paris 2024

Miguel Nascimento obteve este domingo mínimos para Paris 2024. O nadador do Benfica terminou os primeiros 50 metros do primeiro percurso da estafeta de 4x100 livres em 21,91 segundos, superando a marca de qualificação Olímpica fixada em 21,96.

"Ainda nem consigo respirar. Nem sei o que dizer. Finalmente consegui. Acho que ainda não acredito. Tenho de ligar à minha mulher [Victoria Kaminskaya nadadora olímpica em Londres 2016] para contar celebrar com ela. Queria agradecer aos colegas que participaram na estafeta comigo, à federação a toda a gente que me proporcionou esta oportunidade para obtenção de mínimos. Acho que ainda não estou em mim. Agora é menos um peso em cima de mim. Espero que daqui para a frente seja tudo mais natural, mais fácil para atingirmos o objetivo que todos desejamos", confessou o nadador.

A natação portuguesa tem agora três atletas - Miguel Nascimento, Diogo Ribeiro e Camila Rebelo - apurados para Paris 2024. "Nunca um início de qualificação olímpica foi tão bem-sucedido", segundo José Machado, diretor desportivo da Federação Portuguesa de Natação.

No último dia do Open de Portugal, que decorreu de quinta a domingo, no Funchal, Francisca Martins bateu o recorde nacional dos 200m livres. A nadadora do Foca Quinta da Lixa venceu destacada com 2.00,05 minutos superando o anterior máximo de Portugal que já lhe pertencia (2.00,96). Francisca Martins já tinha superado o recorde nacional dos 100m livres, no primeiro dia do evento, ao vencer a final com 56,25 segundos, melhorando o anterior máximo (56,39) que pertencia a Ana Pinho Rodrigues.

Na final dos 50m mariposa (distância não olímpica), Diogo Ribeiro somou mais um triunfo, mas desta vez sem recorde. O jovem de 18 anos sai do Funchal com três mínimos Olímpicos e três recordes nacionais batidos (um deles por duas vezes).

No total, participaram cerca de 700 atletas, foram batidos 29 recordes nacionais (10 deles absolutos) ao longo dos quatro dias e José Machado não podia estar mais contente. "Numa Open de Portugal que pretendíamos que fosse um momento chave para a obtenção de mínimos para as principais competições internacionais desta época, a saber Mundial de Fukuoka, Europeu sub 23 Dublin, foram obtidas 30 marcas inferiores ao critérios estabelecidos. Juntando quatro mínimos A para os Jogos de Paris 2024 e dois nadadores apurados fazem concluir que o processo está muito bem encaminhado. Junte-se a estes resultados, os mínimos obtidos com recorde nacional por Camila Rebelo nos 200 costas sexta-feira no Open de Espanha, assim como a colocação com estes nadadores ficaram nos rankings europeus e mundiais das suas provas, podemos afirmar claramente que nunca um início de qualificação olímpica foi tão bem-sucedido", afirmou o diretor desportivo da FPN.