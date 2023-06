Messias Batista conquista o ouro e Francisca Laia o bronze nos Jogos Europeus

O canoísta português Messias Baptista sagrou-se esta sexta-feira campeão da Europa de K1 200 metros, prova integrada nos Jogos Europeus Cracóvia 2023, sucedendo ao compatriota Kevin Santos.

O canoísta olímpico de 24 anos cumpriu a distância em 36,845 segundos, batendo toda a concorrência, com o sueco Petter Menning na prata, a 0,334 segundos, e o letão Roberts Akmens no bronze, a 0,344, conseguindo a primeira medalha de ouro para Portugal em Cracóvia 2023.

O atleta olímpico em Tóquio 2020 tem uma prata nos Mundiais de 2021, em Copenhaga, em K2 200 misto, com Francisca Laia, e foi oitavo nos Jogos Olímpicos em K4 500 metros, sucedendo agora a Kevin Santos, que era o vigente campeão europeu, impedido de defender o título por constrangimentos de horário com outras provas em que está inscrito.

Medalha de bronze para Francisca Laia

A canoísta portuguesa Francisca Laia também subiu ao pódio, arrecadando a medalha de bronze na prova de K1 200 metros.

A canoísta olímpica de 29 anos cumpriu a distância em 41,058 segundos, ficando com o bronze, atrás da nova campeã da Europa, a dinamarquesa Emma Jorgensen (40,106), e da 'vice' sérvia Milica Novakovic (41,006).

A atleta olímpica no Rio2016 tinha sido prata na mesma distância nos Europeus de Plovdiv, em 2017, e prata no K2 200 metros misto, com Messias Baptista, no Mundial de 2021, em Copenhaga.

Os Jogos Europeus Cracóvia 2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.