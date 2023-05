Messi pede desculpa pela viagem à Arábia Saudita após ter sido suspenso pelo PSG

Lionel Messi pediu desculpa esta sexta-feira por ter feito uma viagem não autorizada à Arábia Saudita, que levou o capitão argentino a ser suspenso pelo seu clube, o Paris Saint-Germain.

"Quero pedir desculpa, obviamente, aos meus colegas de equipa e ao clube", disse Messi num vídeo publicado no Instagram para os seus 458 milhões de seguidores.

O campeão mundial foi suspenso pelo clube francês depois de não ter comparecido ao treino na segunda-feira, um dia após a derrota em casa por 3-1 com o Lorient, na liga francesa.

Em vez disso, Messi viajou para a Arábia Saudita sem a permissão do PSG para cumprir compromissos publicitários como parte de um contrato com o escritório de turismo do país.

"Sinceramente, pensei que íamos ter o dia de folga depois do jogo, como aconteceu nas semanas anteriores", disse.

"Tinha organizado esta viagem à Arábia Saudita depois de a ter cancelado anteriormente. Desta vez não a pude cancelar. Peço desculpa pelo que fiz e espero para ver o que o clube decide fazer", referiu.