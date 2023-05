Messi e Ronaldo. Haverá rivalidade contratual na Arábia Saudita?

Irá Lionel Messi juntar-se a Cristiano Ronaldo no campeonato da Arábia Saudita na próxima época? Segundo a agência de notícias AFP, o jogador do PSG já tem tudo acordado com um clube saudita e, apesar do pai e empresário do jogador negar, as evidências parecem levar a isso mesmo. O próximo mês será assim de grande expectativa para o mundo do futebol, que anseia por voltar a assistir à rivalidade histórica entre o argentino (35 anos) e o português (37 anos).

"Há um acordo fechado, jogará na Arábia Saudita. O contrato é excecional. É enorme", noticiou ontem a AFP, citando uma fonte saudita, sem revelar o nome do clube que terá garantido Messi. De acordo com alguma imprensa internacional, trata-se do Al Hilal, treinado pelo argentino Ramón Díaz, que atualmente ocupa o quarto lugar da liga saudita.

E o valor do contrato ronda os 363 milhões de euros/ano, quase o dobro do valor que fez Ronaldo mudar-se de Manchester para Riade em janeiro. Apesar de não terem sido revelados os anos do acordo proposto a Messi, o valor anual supera e muito os 200 milhões que ganha CR7, que assinou um vínculo de dois anos e meio (até junho de 2025) a troco de 500 milhões. Por isso, o português tornou-se no futebolista com o ordenado mais alto de sempre, passando a liderar a lista dos atletas mais bem pagos, segundo a revista Forbes, à frente precisamente de Messi e Mbappé, ambos do PSG.

Mas o Al Hilal não estará sozinho na corrida. A CBS Sports - que avançou a ida de Ronaldo para o futebol saudita em primeira mão, apesar dos sucessivos desmentidos - noticiou, ontem, que o Al Nassr não desistiu da ideia de juntar na mesma equipa os dois astros do futebol mundial. E também terá feito proposta ao campeão do Mundo pela Argentina. Aliás, segundo a CBS, o pai, que é também empresário de Messi, esteve reunido com Al Nassr, Al Hilal e Al Ittihad (treinado por Nuno Espírito Santo) e com representantes do governo saudita. O Inter Miami (MLS) e o Barcelona também fizeram ofertas.

Messi e Ronaldo foram durante anos considerados os melhores do mundo, fazendo crescer uma rivalidade mediática à boleia do visceral Barcelona-Real Madrid, e lutam até hoje pelo título de melhor jogado de sempre com Pelé e Maradona. Encontraram-se em campo por 37 vezes! O primeiro confronto entre os dois jogadores que marcaram quase duas décadas do futebol mundial aconteceu há 14 anos, num Barcelona-Real Madrid. Messi leva vantagem no confronto direto (17 vitórias, nove empates e 11 derrotas).

O português admitiu que a rivalidade com o argentino o motivou durante anos, enquanto o camisola 10 do PSG reconheceu, numa entrevista, em 2018, que "tinham uma rivalidade muito saudável", em que ambos se queriam superiorizar e isso "foi bom para o espectador."

Razões mais do que suficientes para os adeptos ansiarem por mais. Em janeiro já deu para ter uma ideia de como são idolatrados na Arábia Saudita, quando se defrontaram num particular patrocinado pelo governo do país, entre uma equipa de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, liderados por Ronaldo, e o Paris Saint-Germain de Messi, jogado no Estádio Rei Fahd, em Riade, que foi ganho pelos franceses (5-4). Messi marcou um golo e CR7 bisou.

Pai e empresário nega acordo

Aquela que para muitos parecia ser a última dança entre os dois, afinal pode ter sido apenas mais um capítulo e ter desenvolvimentos daqui a uns meses. Isto apesar do pai, que também é empresário de Messi, ter ontem negado o acordo, assim como o fez Ronaldo e a sua entourage até o Al Nassr tornar a aquisição oficial no final de dezembro de 2022. "Não há absolutamente nada com nenhum clube para o ano que vem. A decisão não se tomará antes que o Lionel termine o campeonato com o PSG", garantiu ontem, em comunicado, Jorge Messi.

O emblema parisiense limitou-se a recordar que o camisola 10 tem contrato até 30 de junho. Mas já todos sabem que não irá continuar em Paris, contudo, segundo o pai, só "finalizada a temporada, será o momento de analisar" propostas e então tomar uma decisão: "Existem sempre rumores e muitos usam o nome do Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é apenas uma e podemos assegurar que não há nada. Nem verbal, nem acordado, nem assinado. E não haverá antes que termine a época."

Para Jorge Messi, "é uma falta de respeito" ver como alguma comunicação social "engana de maneira consciente e deliberada" e transforma "em notícia um qualquer rumor mal-intencionado" e sem fazer o contraditório para não "arruinar a notícia".

O facto de Messi ter ido recentemente à Arábia Saudita, num compromisso assumido ainda em 2020, à revelia do PSG (tendo sido castigado por isso), para publicitar o turismo no país do Golfe, ajudou a alimentar os rumores de uma ida para Riade, onde reeditaria os duelos com Cristiano Ronaldo, que em janeiro se juntou ao Al Nassr.

Tal como aconteceu com CR7, as primeiras notícias foram sempre negadas. Resta agora esperar mais uns meses para se perceber se Messi vai realmente dar início a uma aventura na Arábia Saudita.