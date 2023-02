Messi é o favorito a ganhar o The Best e a igualar os dois troféus de Ronaldo

The Best

A FIFA vai entregar esta noite os prémios The Best 2022 numa cerimónia em Paris e Lionel Messi surge como o grande favorito a vencer o troféu de melhor jogador do Mundo, depois de ter ganho o Mundial do Qatar e ter sido eleito o melhor jogador da competição. Os outros nomeados são Kylian Mbappé, finalista vencido na final do Campeonato do Mundo, mas melhor marcador do torneio, e Karim Benzema, que tem como maior conquista a Champions.

Poucos arriscarão outra aposta que não o triunfo do avançado argentino, pois a conquista do Mundial parece ser um argumento demasiado válido para que os dois jogadores franceses possam sonhar com o prémio. Caso Messi seja declarado vencedor, será o segundo The Best da sua carreira, depois de ter vencido a edição de 2019. Para Mbappé e Benzema seria uma estreia.

Messi poderá assim igualar o número de troféus The Best de Cristiano Ronaldo, que conquistou o galardão da FIFA nas edições de 2016 (com 34,54% dos votos, à frente de Messi e Griezmann) e 2017 (43,16%, superando Messi e Neymar). As duas últimas edições foram ganhas pelo polaco Robert Lewandowsky.

O prémio The Best, da FIFA, foi criado em 2016. Nos seis anos anteriores, o orgamismo que rege o futebol mundial tinha uma parceria com a revista France Football e eram ambos responsáveis pela Bola de Ouro, troféu que continua a ser entregue anualmente, mas agora apenas da responsabilidade da conceituada revista francesa.

Enquanto na Bola de Ouro os votos são de jornalistas de todo o mundo, no The Best têm a palavra adeptos, jornalistas, selecionadores e capitães das seleções nacionais. Cada um vota em três jogadores. Os três mais votados tornam-se automaticamente nos finalistas e o mais votado no vencedor. O período levado em conta é o que fizeram entre 8 de agosto de 2021 e 18 de dezembro de 2022.

Mas há mais prémios para entregar esta noite, começando pelo de melhor treinador. E nesta categoria o favorito é Lionel Scaloni, que levou a Argentina ao título de campeã do Mundo. Os outros finalistas são Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City).

A cerimónia promete assim coroar vários argentinos, pois na categoria de melhor guarda-redes Emiliano Martínez surge como o principal candidato, rivalizando com Yassine Bounou (Marrocos) e Thibaut Courtois (Real Madrid).

Hoje será também atribuído o Prémio Puskas, que distingue o melhor golo. Os três nomeados são o internacional brasileiro Richarlyson, pelo golo apontado à Sérvia no Mundial, o francês Dimitri Payet, do Marselha, com um golo apontado ao PAOK, e Marcin Oleksy, jogador polaco, com um golo apontado no futebol adaptado, para jogadores amputados.

No futebol feminino, as três candidatas a melhores jogadores são a inglesa Beth Mead, a norte-americana Alex Morgan e a espanhola Alexia Putellas, vencedora da edição do passado. E na categoria de melhor guarda-redes as finalistas são a alemã Ann-Katrin Berger, a inglesa Mary Earps e a chilena Christiane Endler.

Será também distinguida a melhor treinadora de futebol femino, num duelo entre a sueca Pia Sundhage, selecionadora do Brasil, Sonia Bompastor (Lyon) e Sarina Wiegman, treinadora da seleção inglesa.

