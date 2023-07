Messi bisa e faz uma assistência na estreia a titular pelo Inter Miami

Depois de ter saltado do banco para marcar o golo da vitória na estreia absoluta, Lionel Messi estreou-se a titular pelo Inter Miami com dois golos e uma assistência na goleada sobre o Atlanta United (4-0) na madrugada desta quarta-feira.

O resultado permitiu que a equipa do argentino se apurasse para os 16 avos de final da Taça das Ligas, um torneio oficial que reúne equipas da Major League Soccer (MLS) e do campeonato mexicano durante um mês.

Após uma semana de treinos no conjunto da Flórida, Messi e o ex-internacional espanhol Sergio Busquets deram nova vida ao futebol do Inter Miami, para alegria do treinador Tata Martino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os dois antigos jogadores do Barcelona estiveram no lance do primeiro golo, tendo combinado bem antes de um remate ao poste e consequente recarga bem-sucedida do avançado, logo aos oito minutos.

Num estádio lutado, o novo capitão do Inter Miami agradeceu os cânticos "Messi! Messi!" dos adeptos e abriu o livro com combinaões, dribles e desmarcações.

Aos 22 minutos, Messi abriu no lado esquerdo para Robert Taylor, que devolveu a bola para o centro da área, onde o sul-americano, livre, não hesitou e empurrou para o fundo das redes.

Depois o finlandês Robert Taylor bisou, com golos aos 44 e 53 minutos, sendo que o segundo foi oferecido por Messi.

A joy to watch-unless you're a defender.



Rewind all of Messi's moments from a two-goal, one-assist showing against Atlanta in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/MxkGHjIDAf - Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023

O argentino haveria de ser substituído aos 77 minutos, tendo sido ovacionado pelos quase 20 mil adeptos. Em dois jogos pelo Inter Miami, leva já três golos e uma assistência.

A fase a eliminar da Taça das Ligas vai começar a 2 de agosto e poderá dar a Messi a oportunidade de conquistar o seu primeiro título de clubes fora do futebol europeu.

Esta competição garante três vagas na Liga dos Campeões da CONCACAF de 2024, que consequentente dará acesso ao Mundial de Clubes.

Já na MLS, onde Messi ainda não se estreou, o Inter Miami está há onze jogos sem vencer e só uma grande reviravolta permitirá à equipa de David Beckham chegar aos playoffs.