Messi anuncia que o Mundial do Qatar será o último da sua carreira

O capitão da seleção nacional argentina, Lionel Messi, anunciou esta quinta-feira que o Campeonato do Mundo de 2022 será o último da sua carreira, numa entrevista à ESPN.

"É o meu último campeonato do Mundo. Certamente que é. Sinto-me bem fisicamente, consegui fazer uma boa pré-época este ano, pois não pude no ano passado, foi fundamental começar de forma diferente para chegar como cheguei, com muita mentalidade e entusiasmo", disse Lionel Messi.

Messi says this will likely be his final World Cup pic.twitter.com/wAhH30qzDO - ESPN FC (@ESPNFC) October 6, 2022

O goleador da 'Albiceleste', com 90 golos em 164 jogos, vai competir no seu quarto Campeonato do Mundo e admitiu que "há ansiedade e expectativa para conquistar a Taça". Mal podemos esperar pela sua chegada".

O jogador do Paris Saint-Germain acredita que a equipa liderada por Lionel Scaloni está a viver um "bom momento", com 35 jogos sem perder.

"Chegámos num bom momento, com um grupo bem armado e muito forte, mas tudo pode acontecer". Todos os jogos são muito difíceis. Os favoritos nem sempre acabam por ganhar ou seguir o caminho que esperávamos", assinalou.

Sobre um possível favoritismo da Argentina no Mundial, Messi diz que o país é sempre um forte candidato "pela sua história e pelo que representa", mas que "não somos os únicos favoritos, há outras equipas que estão acima de nós", concluiu Messi.