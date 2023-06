Messi confirma ida para o Inter Miami, da MLS

Lionel Messi confirmou esta quarta-feira a sua ida para o Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS) que pertence ao ex-jogador inglês David Beckham, numa entrevista aos jornais catalães Mundo Deportivo e Sport.

"Tomei a decisão de ir para Miami. Ainda não tenho fechado a 100%. Faltam algumas coisas, mas decidimos continuar o caminho", afirmou o internacional argentino, que fechou a porta a um regresso a Camp Nou.

"Obviamente que tinha muita vontade de voltar ao Barcelona, mas, por outro lado, depois de ter vivido o que vivi e a saída que tive, não queria voltar a estar na mesma situação de esperar para ver o que ia acontecer e deixar o meu futuro nas mãos de outros. Queria tomar a minha própria decisão, a pensar em mim, na minha família. Ouvi que se dizia que a Liga Espanhola tinha aceitado tudo e que estava tudo bem para voltar, mas ainda faltavam muitas outras coisas que tinham de ocorrer", explicou.

Para conseguir contratar Messi, o clube de Beckham beneficiou das receitas provenientes das novas assinaturas do MLS Season Pass, na plataforma de streaming Apple TV+, que assinou um acordo de dez anos com o valor de 2,3 mil milhões de euros com a MLS, para a transmissão dos jogos da liga norte-americana de futebol.

Além disso, a Apple TV+ anunciou nesta terça-feira que terá um documentário sobre a história de Messi nos Mundiais.

Há meses, o argentino tinha recebido uma oferta do Al-Hilal da Arábia Saudita, que estava disposto a pagar um salário de 400 milhões de euros anuais, e os dirigentes inclusive viajaram até Paris para selarem um acordo com o jogador, mas sem êxito, segundo fontes próximas às negociações que informaram a AFP.