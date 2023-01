Mbappé marca cinco golos na goleada do PSG ao amador Pays de Cassel na Taça de França

O Paris Saint-Germain (PSG) bateu esta segunda-feira o Pays de Cassel, do sexto escalão do futebol francês, por 7-0, com Kylian Mbappé a marcar uma mão cheia de golos neste jogo dos 16 avos de final da Taça gaulesa.

Os anfitriões ainda resistiram até aos 29 minutos, mas depois começou a chuva de golos do PSG, com o trio de internacionais portugueses do campeão francês, Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha, a fazerem os passes decisivos para os primeiros três golos de Mbappé (29, 34 e 40).

Pelo meio, o avançado de 24 anos ainda assistiu Neymar (33), que retribuiu a gentileza aos 56, com o internacional canarinho a bisar nas assistências aos 64, servindo o espanhol Carlos Soler, que, por seu turno, deu o último golo do jogo ao insaciável Mbappé (79).

Christophe Galtier não fez poupanças, apesar do desequilíbrio entre as duas equipas, e Renato Sanches também foi titular no PSG, sendo substituído aos 59 minutos. Nuno Mendes saiu ao intervalo e Danilo Pereira e Vitinha atuaram durante os 90 minutos.