Mbappé informa PSG que não fica para além de 2024 e pode até sair este verão

O avançado francês Kylian Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain nesta segunda-feira que não aceitaria a opção de renovar o seu contrato para além de 2024, disse uma fonte ao jornal L'Equipe, que acrescenta que essa posição do futebolista abre a porta a uma possível saída já nesta janela de transferências de verão, para evitar uma saída a custo zero.

A comunicação formal do atacante não apanhou propriamente de surpresa o clube da capital francesa, mas terá caído, ainda assim, como um "terramoto" para os proprietários, do emirato do Catar, que estavam disposto a fazer mais um forte investimento para reter o jogador para além de 2024 . A carta enviada pelo craque deixa pouca margem para o PSG, que agora pode mesmo acertar uma venda de Mbappe este verão.

"O PSG, surpreso e cansado com a decisão do seu jogador, quer mostrar uma posição firme desta vez: agora , ou Mbappé renova o seu contrato neste verão, ou será vendido antes do fecho do mercado ", explica o L'Equipe, acrescentando também que as fontes do PSG têm sido contundentes: "Ele não ficará livre em nenhuma circunstância".