Mbappé ganha quase tanto por mês como Neymar e Messi juntos

Seis milhões de euros por mês. É este o principesco salário do avançado Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal francês L'Équipe, que revela os maiores ordenados pagos no futebol europeu esta temporada. Ou seja, Mbappé é de longe o jogador mais bem pago, sendo que aufere mensalmente quase tanto como Neymar e Lionel Messi juntos. O brasileiro recebe 3,675 milhões de euros, enquanto Messi encaixa 3,375 milhões por mês.

Estas três estrelas do PSG auferem, juntos, 13,05 milhões de euros e ocupam os três primeiros lugares dos futebolistas mais bem pagos da Europa. No quarto lugar surge o médio belga Eden Hazard, a quem o Real Madrid paga mensalmente 2,25 milhões de euros, seguindo-se Robert Lewandowski do Barecelona (2,17).

PSG tem os 10 salários mais altos de França

O Paris Saint-Germain surge, neste trabalho do L'Équipe, com uma folha salarial altíssima, pois a lista dos dez atletas mais bem pagos da Liga francesa é preenchida por atletas parisienses, pois a seguir ao pódio ocupado por Mbappé, Neymar e Messi, surge Marquinhos no quarto lugar com 1,2 milhões de euros mensais.

Seguem-se Marco Verratti (1,2), Ahcraf Hakimi (1,083), Donnarumma (916 mil euros), Sergio Ramos (791 mil), Juan Bernat (730 mil) e Mukiele (700 mil).

Ou seja, o top 10 da Ligue 1 é parisiense e representam salários acumulados de mais de 20 milhões de euros por mês.

Numa comparação com as outras quatro principais ligas europeias, a Premier League tem como salário mais alto o de Kevin De Bruyne, a quem o Manchester City paga 1,95 milhões de euros por mês, ligeiramente a cima do que recebe o companheiro de equipa Erling Haaland (1,83 milhões de euros), o top 5 é fechado por David De Gea (Manchester United) com 1,83 milhões e por Mohammed Salah (Liverpool) e Jadon Sancho (Manchester United) que todos os meses levam 1,7 milhões para casa.

Maiores são os principais salários da Liga espanhola, os que mais se aproximam do PSG, com Hazard e Lewandowski no topo da tabela, seguidos por Sergio Busquets (Barcelona) com 1,91 milhões, David Alaba (Real Madrid) que recebe 1,88 milhões e ainda um conjunto de três jogadores a auferir 1,67 milhões mensais: Vinícius Júnior (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona) e Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Bayern é o clube que mais paga na Alemanha

Os cinco maiores salários da Bundesliga são de jogadores do Bayern Munique, que todos os meses faz entrar dois milhões de euros na conta bancária do avançado senegalês Sadio Mané.

Seguem-se Manuel Neuer e Thomas Müller, ambos com 1,66 milhões de ordenado mensal, sendo que o top 5 do campeonato alemão fecha com Lucas Hernández (1,42 milhões) e Kingsley Coman (1,42).

Na Série A italiana é a Juventus, adversária do Sporting na Liga Europa, o clube que domina o top 5 dos salários mais altos, com Dusan Vlahovic a liderar com 1,07 milhões de euros por mês, sendo que o guarda-redes Szczesny e o defesa Bonucci surgem segundo lugar com salários de 1 milhão de euros mensais, o mesmo auferido por Brozovic, do Inter Milão, que vai defrontar o Benfica na Liga dos Campeões.

Aliás, os nerazzurri têm ainda o quinto ordenado mais alto do campeonato, auferido pelo avançado Romelu Lukaku (930 mil euros).