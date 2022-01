O mês de janeiro coincide com a reabertura do mercado de inverno de transferências no futebol, e há negócios que vão fazer correr muita tinta, mesmo que não sejam para o imediato. São os craques que estão em final de contrato com os respetivos clubes e como tal autorizados a iniciarem conversas e negociações com vista a uma transferência no final da época a custo zero.

À cabeça de uma extensa lista de futebolistas que terminam contrato no verão de 2022 está o diamante Kylian Mbappé, avançado internacional francês do PSG, que de acordo com o site transfermarkt é o jogador mais valioso da atualidade - 160 milhões de euros.