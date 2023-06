Max Verstappen venceu Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1

Verstappen deu à Red Bull a 100.ª vitória, ao terminar as 70 voltas ao traçado Gilles Villeneuve com 9,570 segundos de avanço sobre o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que foi o segundo classificado, com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro, a 14,168.

Esta foi a sexta vitória em oito provas já realizadas para o piloto neerlandês, que tem agora 195 pontos, mais 69 do que o segundo classificado, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi apenas sexto, mas fez a volta mais rápida da corrida.