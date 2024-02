Max Verstappen vence pela 19.ª vez e Mercedes é vice-campeã

O domínio de Verstappen este ano está patente no número de voltas lideradas. Foram 1.003 das 1.325 do campeonato, ou seja, 75,7% do total de voltas dadas. Em percentagem, apenas Jim Clark se aproxima, com 71,47% das 708 voltas do campeonato de 1963 (liderou 506). Em termos absolutos, o segundo é Sebastian Vettel, com 739 de 1.133, em 2011.