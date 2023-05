Max Verstappen vence GP de Miami e amplia vantagem no Mundial de Fórmula 1

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio de Miami de Fórmula 1 pelo segundo ano consecutivo, e alargou a vantagem no Mundial sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi segundo.

Esta foi, também, a primeira vitória de Verstappen largando do nono lugar da grelha de partida, igualando o feito do finlandês Nikki Lauda (McLaren) em 1984, no GP de França.

O atual bicampeão mundial gastou 1:27.38,241 horas para completar as 57 voltas ao circuito da Florida, deixando o mexicano Sérgio Pérez, seu companheiro de equipa na Red Bull, no segundo lugar a 5,384 segundos, com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) em terceiro, a 26,305 segundos.

Esta foi a terceira vitória de Verstappen em cinco corridas (somou também um ponto extra pela volta mais rápida), enquanto Alonso subiu ao degrau mais baixo do pódio pela quarta vez, mas já promete mais para as corridas seguintes.

"No início do ano, um pódio já seria incrível. Agora, com quatro, queremos mais. No Mónaco e em Barcelona pode ser que dê para algo mais", disse o asturiano, no final de uma "corrida solitária".

Quanto aos Red Bull, parecem num pelotão à parte. Pela quarta vez em cinco corridas monopolizaram os dois primeiros lugares.

Sérgio Pérez até largou do primeiro lugar da grelha, mas montando pneus médios, que, teoricamente, dariam maior tração apesar de durarem menos tempo.

Já Max Verstappen partiu do nono lugar, com pneus duros, de forma a adiar ao máximo a paragem nas boxes, aproveitando para escalar posições à medida que os seus adversários fossem parando.

E a estratégia resultou pois os pneus duros não perdiam muito tempo para os médios. Demorou 16 voltas para se colar a Pérez, no segundo lugar e, quando o companheiro de equipa teve de parar já com o pneu dianteiro esquerdo com claros sinais de degradação, saltou para o comando.

Apesar de a distância entre os dois ter encurtado um pouco nas primeiras voltas após a saída de Pérez das boxes, com pneus duros frescos, a verdade é que Verstappen estabilizou e voltou a recuperar algum tempo, mantendo a vantagem superior a 17 segundos.

Quando o neerlandês parou à volta 46 de 57, montou pneus médios e saiu a 1,2 segundos de Pérez, regressando ao primeiro lugar na 48.ª volta.

"Foi uma boa corrida. Mantive-me longe de problemas no início, consegui fazer durar os pneus duros e foi isso que fez a diferença. Fiz uma corrida limpa. Ganhar desde o nono é sempre satisfatório", frisou Verstappen.

O próprio Pérez reconheceu que a vitória do companheiro e adversário na luta pelo título "foi merecida".

"Os [pneus] médios, no início, foram piores do que o esperado. O Max tinha um ritmo incrível com os duros", frisou o mexicano.

O britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto classificado, a 33,229 segundos do vencedor, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em quinto, a 42,511 segundos, distância que incluiu já cinco segundos de penalização por excesso de velocidade na via das boxes quando parou para trocar de pneus.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o sexto, tendo partido do 13.º lugar, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em sétimo, depois de uma corrida bastante discreta.

Todos os 20 pilotos cortaram a linha de meta.

No campeonato, Verstappen tem, agora, 119 pontos contra os 105 de Pérez.

A próxima ronda, a sexta, disputa-se a 21 de maio, em Monza (Itália).