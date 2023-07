Max Verstappen vence GP da Grã-Bretanha

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou este domingo uma vitória histórica no Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, 11.ª prova do calendário, pois permitiu à escuderia britânica igualar o registo de 11 triunfos consecutivos da McLaren.

Verstappen, que saiu da pole position, perdeu o comando no arranque para o recuperar à quinta volta, terminando a prova britânica (que nunca tinha vencido) em 1:25.16,938 horas, deixando na segunda posição o britânico Lando Norris (McLaren), a 3,798 segundos, com o também britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro, a 6,783 segundos.

Esta foi a 10.ª corrida da temporada (apesar de 11.ª do calendário), devido ao cancelamento do GP da Emilia Romagna, em maio.

Assim, a Red Bull vence consecutivamente desde o final da temporada passada, em Abu Dhabi, um total de 11 triunfos consecutivos, igualando o recorde que pertencia em solitário à McLaren desde 1988.

"Onze vitórias consecutivas é incrível para a equipa", dizia Max Verstappen já após uma corrida em que sentiu mais dificuldades do que as esperadas.

Desde logo, no arranque, em que a falta de tração do seu monolugar lhe custou a liderança para Lando Norris e quase o segundo lugar para o australiano Óscar Piastri (McLaren).

No entanto, o seu espírito combativo permitiu-lhe aguentar a posição, aquecer os pneus durante as primeiras voltas e, à quinta passagem pela meta, ultrapassou Norris sem grande dificuldade.

A partir daí não mais perdeu o comando nem o controle da corrida, mesmo quando a quebra do motor do Haas do dinamarquês Kevin Magnussen (volta 31 de 52) obrigou à entrada do 'safety car' em pista.

"Tivemos um começo terrível e, depois do 'safety car', montámos pneus macios, que não funcionaram muito bem para nós", explicou Verstappen, no final.

Contudo, o piloto bicampeão mundial não só venceu a corrida como ainda assinou a volta mais rápida, que lhe permitiu somar um ponto extra.

Esta foi a 43.ª vitória para Max Verstappen, oitava da temporada (em 10 corridas disputadas, repartindo as restantes com o colega de equipa, o mexicano Sérgio Pérez).

Já Lando Norris conseguiu o melhor resultado da época e da carreira, conquistando o sétimo pódio do seu currículo.

Com estes resultados, Max Verstappen alargou ainda mais a vantagem no campeonato, tendo agora 255 pontos, mais 99 do que o segundo, Sérgio Pérez, que hoje foi apenas sexto classificado.

A ronda seguinte é o GP da Hungria, no próximo fim de semana.