Max Verstappen vence GP da Áustria

Max Verstappen venceu o Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1 este domingo, dando mais um passo em direção ao terceiro título mundial consecutivo.

Esta foi quinta vitória consecutiva do piloto neerlandês da Red Bull, a sétima nesta temporada, aumentando sua vantagem como líder do Mundial de pilotos após nove corridas.

Charles Leclerc, da Ferrari, terminou o circuito Red Bull Ring, em Spielberg, em segundo, e Sergio Perez, da Red Bull, em terceiro.

O neerlandês cumpriu as 71 voltas ao traçado do circuito de Spielberg em 01:25.33 horas, batendo por 5,155 segundos o monegasco Charles Leclerc, enquanto o mexicano Sérgio Pérez ficou a 17,188 do vencedor.

Verstappen alcançou a sétima vitória em nove provas já realizadas este ano, seguindo firme no topo do Campeonato do Mundo de pilotos, com 229 pontos, mais 81 do que Sergio Pérez, segundo.

(em atualização)