Max Verstappen sagra-se campeão do Mundo de F1

Max Verstappen sagrou-se este domingo campeão do Mundo de F1 ao vencer o Grande Prémio de Abu Dhabi. Foi o primeiro título do neerlandês, numa corrida com um final impróprio cardíacos, devido à entrada do safety car. Hamilton foi segundo classificado e falhou o oitavo título. A Mercedes ganhou o título no Mundial de construtores.

Verstappen, que perdeu a liderança da corrida logo no arranque, recuperou o primeiro lugar na última volta depois da intervenção do safety car, devido ao despiste do canadiano Nicholas Latiffi (Williams).

A prova ficou marcada por um toque entre os dois pilotos logo na primeira volta. Mas a direção de corrida não abriu investigação e Hamilton não teve de devolver a posição a Verstappen. E depois também no final com a entrada do safety car.

Ser campeão na última prova da época não era uma situação inédita, pois ao longo da história este cenário verificou-se em 28 ocasiões. Mas foi apenas a segunda vez que dois pilotos chegaram à batalha final precisamente com os mesmos pontos.

Em 1974, o brasileiro Emerson Fittipaldi (McLaren) e o suíço Clay Regazzoni (Ferrari) largaram no GP dos Estados Unidos precisamente na mesma situação, leia-se com a mesma pontuação (52) - o sul-africano Jody Scheckter (Tyrrell-Ford) tinha uma pequena chance, embora não dependesse de si. Fittipaldi terminou na quarta posição e Regazzoni foi 11.º. Resultado que permitiu ao brasileiro ser campeão.