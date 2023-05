Martínez respeita decisão de João Mário e assume que jogador estava convocado

O selecionador português Roberto Martínez afirmou esta segunda-feira que é preciso "respeitar" a decisão do futebolista João Mário abandonar a equipa de Portugal e assumiu que o jogador do Benfica tinha lugar garantido na lista de convocados.

"Temos de respeitar o João Mário. É um jogador de um profissionalismo exemplar, com um caráter muito positivo no grupo. É uma decisão pessoal. Temos de respeitar e guardar as memórias. É um campeão europeu", afirmou Roberto Martínez, na conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados para os jogos com Bósnia e Islândia, de apuramento para o Euro2024.

No domingo, uma dia antes do técnico espanhol anunciar as escolhas para os próximos jogos do Grupo J, João Mário, aos 30 anos, anunciou a sua retirada da seleção nacional, horas depois de se sagrar campeão nacional com o Benfica.

"Não há conflito nenhum. O estágio de março foi bom, com ambiente positivo. Não acho que seja uma situação negativa, é uma situação natural que acontece de uma decisão pessoal. O João ia ser convocado, mas ligou à direção da Federação Portuguesa de Futebol a anunciar a sua decisão. Não falou comigo ainda, mas vou falar com ele", referiu o técnico de 49 anos.

Sobre a possível retirada de mais jogadores, Martínez mostrou-se despreocupado e reforçou que a decisão de João Mário foi "pessoal".

"Não há problema na seleção. A saída do João Mário foi uma decisão dele e só dele. Temos de respeitar", disse.

Martínez destaca capacidade física e "diferentes valências" de Toti Gomes

O selecionador português, Roberto Martínez, destacou as "capacidades físicas" e as "diferentes valências" de Toti Gomes, futebolista do Wolverhampton que é a grande surpresa da lista de convocados do técnico espanhol para o apuramento para o Euro2024.

"Tem diferentes valências, é diferente dos outros centrais. É um central físico, muito forte no duelo e canhoto. As suas exibições no Wolverhampton foram muito boas. Precisamos de jogadores com características diferentes"", afirmou Roberto Martínez, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados para os jogos com Bósnia e Islândia, do Grupo J de qualificação para o Europeu.

O central de 24 anos está a cumprir a segunda época em Inglaterra e terminou a temporada com 20 jogos realizados e um golo marcado pelos 'Wolves' nas diferentes competições. Antes, Toti terminou a sua formação e iniciou carreira no Estoril, e seguiu depois para o Grasshoppers, da Suíça, já por empréstimo da equipa inglesa.

Toti é grande surpresa numa lista de 26 convocados que conta com os regressos de Nelson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta e com a exclusão esperada do lateral esquerdo Nuno Mendes, devido a lesão.

"Vi o Semedo como um jogador que esteve bem durante seis meses. Cancelo será utilizado para a esquerda. É uma boa oportunidade. Temos muitas opções, como Buta ou Mário Rui, mas desta vez fizemos estas opções", explicou o técnico espanhol.

Em fase de final de temporada, Martínez confessou que o estágio de junho das seleções é sempre complicado devido ao cansaço físico e mental dos jogadores, situação que levou o treinador de 49 anos a antecipar a divulgação da lista de convocados, de modo a preparar melhor essa situação.

"Em junho, é um estágio muito complicado. Com a convocatória mais cedo, estamos a dar condições aos jogadores para descansar para chegar com frescura mental ao estágio, mais do que frescura física. O estágio de junho é sempre delicado", disse.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024.