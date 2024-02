Durou apenas cinco voltas e meia o sonho de Jorge Martín de ser campeão mundial o MotoGP. Uma queda numa fase muito inicial do GP de Valência deitou por terra a ambição do espanhol da Pramac, que assim entregou o título a Francesco Bagnaia. O italiano da Ducati revalidou o título de campeão do mundo de MotoGP na mesma pista onde conquistou o primeiro título no ano passado.