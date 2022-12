Marrocos vence Canadá e está nos oitavos 36 anos depois

No final do encontro, os jogadores marroquinos festejaram e atiraram o selecionador nacional ao ar.

A seleção nacional de Marrocos está, pela segunda vez na história, nos oitavos-de-final de um Mundial, após vencer o Canadá por 2-1 na última jornada do grupo F.

Antes, Marrocos só tinha conseguido estar nas 16 melhores equipas da prova em 1986. Tal como há 36 anos, a equipa magrebina também venceu o grupo em que jogava.

À entrada para o jogo, as contas pelo apuramento ainda estavam em aberto e Marrocos sabia que, ganhando, estaria sempre mais perto de ficar num dos dois primeiros lugares do grupo, uma vez que as outras duas equipas (Croácia e Bélgica) se defrontavam no outro jogo do grupo. Por outro lado, o Canadá entrou em campo já eliminado.

Milan Borjan brincou, Ziyech agradeceu



A vantagem surgiu cedo, logo aos 4 minutos, por intermédio de Hakim Ziyech, que aproveitou um erro do guarda-redes e atirou para o 1-0, naquele que foi o golo mais rápido da seleção africana num Mundial.

Ainda na primeira parte, Youssef En-Nesyri dilatou o resultado, aos 23 minutos, fazendo o 2-0, numa jogada de belo efeito, que começou com a assistência de Hakimi. Mas aos 40 minutos, o defesa-central marroquino Nayef Aguerd cometeu um erro e fez autogolo, reduzindo assim para 2-1. Foi o primeiro golo que Marrocos sofreu até ao momento no Mundial. À entrada para a última ronda, apenas os marroquinos, o Brasil, e a Polónia (que perdeu 2-0 com a Argentina) não tinham sofrido qualquer golo na prova.

Desde da assistência de Hakimi, ao golo de En-Nesyri, que golaço



Durante o encontro, Marrocos esteve sempre por cima, mas já na reta final o Canadá pressionou e tentou empatar, mas sem resultado. Assim, e com o empate entre Croácia e Bélgica, Marrocos passou em primeiro lugar do grupo. Nos oitavos-de-final, irá defrontar o segundo classificado do grupo E, liderado pela Espanha, que joga a partir das 19.00 horas.

