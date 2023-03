Marrocos: mas que seleção, atuação memorável, soberba…

Prestação memorável dos pupilos de Walid El-Ragragui, selecionador nacional de Marrocos, diante a seleção brasileira, classificada como primeira no ranking da FIFA, numa noite maravilhosa que parecia ser igual a uma final da liga dos campeões, marcada pelo ambiente de festa e o reencontro dos espectadores marroquinos com os seus heróis do Mundial do Qatar 2022, na arena do grande estádio da cidade de Tanger, berço de diversas civilizações e ponto de encontro de várias individualidades do mundo da cultura, nacional e internacional, e do meio diplomático mundial. Foi um encontro tão aguardado pelos marroquinos, fora e dentro do país, este em que o coletivo marroquino compareceu no estádio muito confiante e determinado em prosseguir a brilhante caminhada caracterizada pela série de resultados positivos alcançados diante as mais prestigiadas seleções europeias no último mundial do Qatar 2022. E o jogo terminou com uma atuação soberba e uma vitória histórica da seleção marroquina sobre a seleção canarinha.

Em Espanha, e no palco do estádio Metropolitano em Madrid, a seleção marroquina realizou a sua segunda partida amigável diante a seleção peruana, conhecida como «Blanquirroja», considerada uma das melhores seleções latino-americanas. O embate terminou com o empate a zero e permitiu mais uma vez à seleção dos leões do Atlas mostrar ao mundo o potencial enorme dos seus jogadores, a sua supremacia nos embates classificados de elite mundial, a sua afirmação no palco internacional, e sobretudo que o percurso extraordinário feito durante o mundial do Qatar 2002, e a melhor classificação alcançada no ranking da FIFA, fazendo parte das dez melhores seleções do mundo, é de facto o resultado de uma estratégia de progresso e de liderança que tem sido bem pensada e implementada no país.

Marrocos sob a liderança sábia do rei Mohamed VI conseguiu com sucesso durante as últimas décadas adotar um sistema económico baseado na liberalização de muitos setores vitais da economia nacional, implementação de uma política de diversificação, potencialização dos recursos naturais e humanos, e modernização do país com a construção de infraestruturas necessários para garantir o objetivo de um crescimento sustentável e um progresso económico-social promissor, tais como no setor desportivo. E a título de exemplo: a Academia de futebol Mohamed VI, construção de estádios com padrões internacionais e centros de captação e desenvolvimento de talentos nas diversas regiões do reino etc... E os resultados positivos registados nas diversas modalidades desportivas, individuais e coletivas, e a nível nacional e internacional, são de facto o reflexo desse crescimento e prosperidade da economia nacional.

Durante as últimas semanas, falou-se muito da candidatura de Marrocos em organizar em conjunto com Portugal e Espanha o Mundial de 2030, uma decisão sábia que revela a dimensão da ambição para prosseguir o desenvolvimento económico do país e da região de mediterrâneo. E diria mais, que a decisão de Marrocos de fazer parte dessa candidatura triangular, é uma aposta numa candidatura considerada já ganha, e isto por diversos motivos e razões, entre elas, sendo os três países com proximidade geográfica muito estreita, simbolizam a proximidade e a união de dois continentes (Europa e África), a fraternidade, a harmonia existente na bacia de mediterrâne. Trata-se de países que partilham laços históricos e uma herança de património e de cultura muito enriquecedor, que até agora continua presente e bem erguida a testemunhar a civilização partilhadas dos nossos antepassados, a criatividade dos seus povos nas suas atividades intelectuais, culturais e artísticas, condições climatéricas iguais atendendo a proximidade geográfica, países dotados de uma larga experiência na organizações deste tipo de eventos mundiais, e de uma rede de infraestruturas hoteleiras, de estradas, de transporte, de comunicação com padrões internacionais, países que gozam de uma estabilidade política, económica e social inigualável, hospitalidade, gastronomia diversificada classificada no topo da liderança mundial etc... Contudo a decisão da candidatura de Marrocos para organizar o Mundial 2030 é uma mais-valia para a candidatura ibérica, e irá reforçar ainda as oportunidades de ganhar ou até diria, que a partida, já é uma candidatura conjunta vencedora.