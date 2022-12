Marrocos dispensa o tiki taka e França está preparada para a muralha e o barulho

Será o final do conto de fadas de Marrocos ou o prolongar do sonho? A seleção marroquina defronta hoje (19.00, TVI) a França, num jogo que vale um lugar na final de domingo, num confronto entre a equipa surpresa da prova e a poderosa campeão do Mundo em título. Será também um duelo de estilos: de um lado uma muralha defensiva complicada de furar (Espanha e Portugal que o digam), do outro uma seleção típica de potência europeia, com grandes valores individuais e que privilegia o ataque.

Walid Regragui, o selecionador que está a fazer história (Marrocos é a primeira seleção africana da história a marcar presença nas meias-finais de um Mundial), desvalorizou esta terça-feira as críticas em torno da forma de jogar da sua equipa.

"Sei que os europeus criticam muito o nosso estilo de jogo. Mas vamos continuar a jogar como sabemos. Não entendo porque falam tanto da questão da posse de bola. Ter 70% de posse e depois rematar duas vezes à baliza... até estou a pensar em pedir ao Infantino [presidente da FIFA] que dê um ponto às equipas que superem os 60% de posse. Estamos aqui para ganhar, não para ter posse de bola. Fala-se muito do tiki taka, mas isso só é possivel se tiveres jogadores para o executar. Se tivesse o Bernardo Silva e o De Bruyne...", atirou.

Regragui sabe bem o que o espera esta noite. Mas continua a sonhar. "Vamos defrontar a seleção campeã do Mundo. Mas acreditamos que podemos passar e ganhar o Mundial. Não estamos cansados, vamos correr muito", referiu, lembrando que o sonho estende-se para lá de Marrocos: "Estamos aqui para mudar a mentalidade do nosso continente e não chegámos aqui por acaso. Vamos lutar para seguir em frente, pelos países africanos e pelo mundo árabe. Queremos colocar o nome de África bem alto."

A partida de hoje vai ter um duelo especial, um frente a frente entre Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, amigos e colegas de equipa no PSG: "Mbappé? Se alguém o conhece bem é o Hakimi. Mas não vai ter uma atenção mais especial, porque a França não é só Mbappé e Griezmann. O Dembelé, por exemplo, é o complemento perfeito do Mbappé. Mas vai ser um duelo intenso entre o Hakimi e o Mbappé. Temos que anulá-lo, mas não só a ele."

Didier Deschamps, selecionador francês, recusou a ideia de que o único ponto forte de Marrocos seja a defesa (só sofreram um golo neste Mundial e foi um autogolo). "Vamos tentar encontrar uma solução. Marrocos tem a capacidade de defender bem, mas não se trata apenas do aspeto defensivo, têm uma organização muito boa, muito racional, e onde os jogadores encontram-se facilmente. Também têm futebolistas de qualidade no setor ofensivo, são capazes de causar danos", avisou o técnico francês.

O selecionador francês sabe que hoje vai encontrar um ambiente adverso, com milhares de marroquinos e fãs árabes no Qatar a puxar pelos africanos. Mas garante que a equipa está preparada. "Não gosto do termo hostil, porque soa negativo. Mas eles têm um grande apoio, são muito barulhentos, e falámos sobre isso. Mas isso não é o que faz marcar golos. É bom sabermos o que vamos enfrentar e é óbvio que o ambiente vai estar muito barulhento. Mas quando preparamos um jogo, também nos preparamos para o ambiente que vamos encontrar.

