Marko Grujic e Uros Racic na lista da Sérvia para o Mundial

Os médios ​​​​​​​Marko Grujic, do FC Porto, e Uros Racic, do Sporting de Braga, entraram esta sexta-feira na convocatória da seleção da Sérvia para o Mundial2022 de futebol, que vai disputar-se no Qatar.

Os dois jogadores que atuam em Portugal integram as escolhas do selecionador Dragan Stojkovic, que conduziu a Sérvia ao primeiro lugar da fase de qualificação, na qual relegou a seleção portuguesa para o 'play-off'.

Na equipa dos Balcãs existem vários jogadores que passaram por Portugal, como Nemanja Gudelj (ex-Sporting), Srdan Babic (ex-Famalicão) e os ex-benfiquistas Andrija Zivkovic, Luka Jovic, Nemanja Radonjic, Filip Djuricic e Stefan Mitrovic.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em relação à convocatória para o Mundial2018, mantêm-se nesta lista 12 jogadores: os guarda-redes Marko Dmitrovic e Predrag Rajkovic, os defesas Milos Veljkovic e Nikola Milenkovic, os médios Sergej Milinkovic-Savic, Marko Grujic, Filip Kostic, Andrija Zivkovic, e os avançados Nemanja Radonjic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Tadic e Luka Jovic.

No Mundial do Qatar, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, a Sérvia está integrada no Grupo G, juntamente com Brasil, Suíça e Camarões.

A Sérvia está pela terceira vez num Mundial, não tendo passado da fase de grupos em 2010 e em 2018.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Vanja Milinkovic-Savic (Torino, Ita), Predrag Rajkovic (Maiorca, Esp) e Marko Dmitrovic (Sevilha, Esp).

- Defesas: Nikola Milenkovic (Fiorentina, Ita), Milos Veljkovic (Werder Bremen, Ale), Strahinja Pavlovic (Salzburgo, Aut), Stefan Mitrovic (Getafe, Esp), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia, Pol), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha) e Srdan Babic (Almería, Esp).

- Médios: Nemanja Gudelj (Sevilha, Esp), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, Ita), Sasa Lukic (Torino, Ita), Filip Kostic (Juventus, Ita), Uros Racic (Sporting de Braga, Por), Ivan Ilic (Verona, Ita), Andrija Zivkovic (PAOK, Gre), Darko Lazovic (Verona, Ita), Nemanja Maksimovic (Getafe, Esp) e Marko Grujic (FC Porto, Por).

- Avançados: Nemanja Radonjic (Torino, Ita), Dusan Tadic (Ajax, Hol), Filip Djuricic (Sampdoria, Ita), Aleksandar Mitrovic (Fulham, Ing), Dusan Vlahovic (Juventus, Ita) e Luka Jovic (Fiorentina, Ita).