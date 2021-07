Marcelo recebeu Missão Olímpica: "Há vida para além da pandemia"

Jogos Olímpicos. Remador sérvio com teste positivo à chegada ao Japão

"No regresso vão a Belém". A promessa é de Marcelo Rebelo de Sousa à Missão Olímpica portuguesa, a quem esta segunda-feira desejou boa sorte para Tóquio 2020, competição que decorrer entre 23 de julho a 8 de agosto. Numa cerimónia, em Monsanto, com menos de um terço dos qualificados, o Presidente da República falou de "esperança" e disse que "há vida para além da pandemia".

"Este percurso custou-vos mais e por isso tem mais mérito. Agradeço-vos, em nome de todos os portugueses, o que foi a vossa aventura nestes cinco anos. Vocês são símbolo da esperança", disse Marcelo, apelidando os atletas de "embaixadores qualificados de Portugal".

O Chefe de Estado elogiou o facto de haver "mais mulheres e mais modalidades". Portugal vai ter o maior contingente feminino de sempre em Tóquio 2020, com 36 mulheres apuradas, num total de 92 atletas de 17 modalidades. Entre eles Nelson Évora, o único campeão Olímpico em atividade, que vai dividir a honra de ser porta-estandarte com a também medalhada Telma Monteiro (bronze no Rio 2016).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, disse esperar que os sonhos de muitos atletas "se cumpram" e deixou uma garantia: "Tudo faremos para que os portugueses sintam orgulho."

Por sua vez, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que integrará a Missão, apesar de não poder ter contacto com atletas ou treinadores, reforçou que esta é "a oportunidade de uma vida".

Portugal tem como objetivo nos Jogos (contratualizado desde 2018) duas posições de pódio [ouro, prata ou bronze] e 12 diplomas [até ao oitavo lugar], conforme revelou há dias ao DN o chefe da Missão, Marco Alves.

Até agora Portugal tem 24 medalhas Olímpicas conquistadas.