Marcelo lamenta falta de eficácia e agradece a Ronaldo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou este sábado a falta de eficácia de Portugal nos quartos de final do Mundial2022, contra Marrocos (0-1), mas agradeceu o contributo de Cristiano Ronaldo em consecutivos mundiais e europeus de futebol.

"Quem tem oportunidades e não consegue concretizar, ou porque o guarda-redes adversário era muito bom, ou porque foi à barra, ou porque se falhou, e quem concretiza ganha, chama-se eficácia. E na vida nós temos isso. E aqui Portugal jogou, jogou, jogou e jogou, mas não foi eficaz", lamentou, em declarações aos jornalistas após ter assistido no restaurante Caravela, no Mindelo, ilha de São Vicente, à partida entre Marrocos e Portugal (1-0) do Mundial2022.

"Não marcámos. Portanto, tivemos cinco ou seis oportunidades. Marrocos teve duas, três. Concretizou uma e podia ter concretizado mais uma. Nós tivemos cinco, seis. Podemos ser concretizadas uma ou duas. Mas eu queria agradecer à equipa portuguesa o termos levado até aos quartos de final, as pessoas são muito ingratas e quando se perde não se tem o mesmo entusiasmo que teve no último jogo, queria agradecer, um Presidente português, o que fizeram", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que assistiu à partida ao lado do Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.

"E queria em especial dar uma palavra ao Cristiano: ninguém sabe o que é o futuro, mas só haverá outro Mundial daqui a quatro anos, com fase final. Pode acontecer que ele, como outros jogadores que já estão há muito tempo, não tenham oportunidade de jogar outra vez numa fase final do Mundial, eu queria agradecer o que fez em muitos mundiais e muitos europeus e a ele e a outros da equipa, o que fizeram por Portugal", sublinhou.

"Desta vez não deu, acho que Marrocos ganhou e mereceu ganhar, porque foi eficaz, mas nós fizemos o que podíamos ter feito para chegar aos quartos final e não fomos eficazes", acrescentou o Presidente da República.

"Eu quero dizer que, também, daqui, mando um abraço a Fernando Santos, porque nós ganhamos um Europeu com ele, nós viemos à fase final, agora, com ele, até aos quartos final, e eu não me esqueço daquilo que lhe devemos", referiu

"Há horas más, e esta é uma hora má, mas há horas boas e eu agradeço as horas boas, foram muitas. E a gratidão faz parte da língua portuguesa, e nós somos muito, muito gratos, normalmente, e neste momento devemos olhar com gratidão para Fernando Santos e os jogadores que vieram até aqui e em especial para Cristiano Ronaldo, porque, pode ser que ele daqui a quatro anos possa ir a uma fase final, mas se não for não queria esquecer", observou o chefe de Estado, durante a visita que até domingo está a promover ao Mindelo, São Vicente.

Costa felicita seleção nacional que deu "muitas alegrias aos portugueses"

O primeiro-ministro deu hoje os parabéns à seleção nacional de futebol pela sua prestação no Mundial, considerando que deu "muitas alegrias aos portugueses" e continuará a ser das "melhores do mundo", após a eliminação de Portugal do torneio.

"Sonhámos juntos, agora sofremos juntos. A nossa seleção de Portugal deu, neste Mundial, muitas alegrias aos Portugueses. Estamos entre os melhores do mundo e continuaremos a ser dos melhores do mundo", escreveu António Costa na sua conta oficial da rede social Twitter.

"Parabéns a todos os jogadores e toda a equipa. Orgulho em Portugal!", acrescentou.

Santos Silva agradece à seleção por ter representado "muito bem" Portugal

O presidente da Assembleia da República agradeceu à seleção nacional de futebol por ter representado "muito bem as cores nacionais" no Campeonato do Mundo, após a eliminação de Portugal nos quartos de final do torneio.

"Obrigado seleção de Portugal. Ao longo deste Campeonato do Mundo, representaram muito bem as cores nacionais e fizeram vibrar todo um país. Saímos mais fortes para novos desafios!", lê-se numa mensagem publicada por Augusto Santos Silva na sua conta oficial da rede social Twitter.

Ana Catarina Mendes endereça os parabéns a quem fez sonhar os portugueses

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, endereçou os parabéns à seleção portuguesa de futebol, que foi eliminada por Marrocos nos quartos de final do Mundial2022, mas "fez sonhar os portugueses".

"Parabéns a todos os que fizeram sonhar e acreditar Portugal e os portugueses", escreveu a governante, na página oficial do Ministério na rede social Twitter, minutos depois de a equipa das 'quinas' ter sido afastada do Campeonato do Mundo, legendando uma fotografia de Cristiano Ronaldo a deixar o terreno de jogo do Estádio Al Thumama, em Doha, em lágrimas.