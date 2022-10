Marcelo felicita canoístas lusos após Mundiais de maratonas

Portugal conquistou, ao todo, sete medalhas nas várias provas, ocupando o terceiro lugar no medalheiro, uma prestação, no global, que "muito orgulha todos os portugueses", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República congratula, em particular, Fernando Pimenta e José Ramalho, que hoje conquistaram a medalha de ouro na prova K2, sagrando-se campeões do mundo. Este último logrou ainda alcançar, ontem [sábado], o segundo lugar na prova de K1, uma medalha de prata e assim o título de vice-campeão do mundo", acrescenta.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, e além dos pódios, foram alcançados "muitos outros resultados notáveis", saudando "todos os atletas, técnicos e dirigentes que orgulhosamente representam Portugal ao longo de todo o ano".

Fernando Pimenta conquistou o ouro em K2 com José Ramalho e também na short race, o mesmo metal conseguido em C1 na distância longa pela júnior Beatriz Fernandes, que também foi bronze na short race, aberta a todos os escalões etários.

José Ramalho, em K1, assegurou a única prata da seleção lusa, que celebrou ainda o bronze dos juniores Ana Pereira e Joel Miranda, ambos em C1.