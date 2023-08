Marcelo e António Costa enaltecem e felicitam seleção feminina

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu esta terça-feira o "enorme percurso" da seleção portuguesa feminina de futebol no Campeonato do Mundo e manifestou confiança em "conquistas" futuras para a equipa lusa.

"O Presidente da República saudou e felicitou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o selecionador nacional, o enorme percurso histórico que a seleção nacional de futebol feminino realizou no Campeonato do Mundo, enchendo de orgulho todas e todos os portugueses", refere a mensagem divulgada no site oficial da Presidência da República.

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa agradece a toda a comitiva lusa que esteve no Mundial "pela foram empenhada e dedicada como dignificaram o nome de Portugal e dos portugueses" e manifestou confiança no futuro da seleção nacional.

"O Presidente da República acredita que o trabalho, realizado ao longo desta década, na formação e na elevação do futebol feminino, permitirá a Portugal almejar no seu futuro novas conquistas e novas ambições", lê-se na mensagem.

Também o primeiro-ministro, António Costa, felicitou a seleção portuguesa feminina de futebol pela realização de "três jogos de alto nível" no Mundial de 2023, após o empate 0-0 com os Estados Unidos, bicampeões em título.

"Parabéns à seleção portuguesa feminina de futebol. Um apuramento histórico, três jogos de alto nível e a emoção até ao último minuto. Às jogadoras, à equipa técnica, à FPF [Federação Portuguesa de Futebol], muito obrigado", indica a conta oficial do primeiro-ministro na conta oficial no Twitter.

Igualmente através do Twitter, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, elogiou a forma "valente" como a seleção portuguesa feminina de futebol se bateu no Mundial de 2023.

"A seleção nacional feminina de futebol fez história, com a primeira participação num Mundial. Bateu-se valentemente. Obrigado a todas as jogadoras e à equipa técnica", escreveu.

Aquela rede social foi também o meio escolhido pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, para elogiar o desempenho da primeira participação portuguesa num Campeonato do Mundo, apesar de ter sido eliminada na primeira fase do torneio.

"No maior palco de todos, as nossas 'Navegadoras' jogaram sem complexos, de olhos nos olhos e sem medo de lutar até ao último segundo pela vitória contra as campeãs do mundo! Um orgulho e a confirmação que vivemos uma nova era no nosso futebol feminino!", assinalou Ana Catarina Mendes.