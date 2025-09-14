Manifestação a favor da Palestina obriga a terminar mais cedo Volta a Espanha

Milhares de pessoas com bandeiras e outros símbolos da Palestina invadiram este domingo, 14 de setembro, as ruas de Madrid por onde deveria passar o circuito final da última etapa da 80.ª Volta a Espanha em bicicleta obrigando a organização a interromper a corrida e mais tarde a dar mesmo por terminada a competição.Os manifestantes derrubaram as barreiras de segurança que cercavam o Passeio do Prado, entre a zona da meta e a estação da Atocha, e iniciaram uma marcha gritando "não é uma guerra, é um genocídio".Os protestos versam a participação na prova da equipa israelita Israel-Premier Tech.A 80.ª edição da Volta a Espanha, na qual o português João Almeida (UEA) foi segundo classificado, terminou este domingo em Madrid em atualização