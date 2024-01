"Mandela não usou os Springboks como bandeira contra o Apartheid, mas como remédio para um país ferido"

Como jornalista, António Aguilar esteve presente na célebre final do Mundial 1995, em que a África do Sul venceu a Nova Zelândia (15-12), e contou ao DN as emoções do jogo que hoje reviverá como comentador para a Sport TV.