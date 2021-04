Manchester United cria plataforma para denunciar comportamentos racistas

O Manchester United, clube em que atua o futebolista internacional português Bruno Fernandes, criou uma plataforma para denunciar abusos e comportamentos racistas nas redes sociais, anunciou esta sexta-feira o emblema inglês.

Além da plataforma, o clube lançou uma campanha com o nome "See Racism, See Red" (Veja o racismo, veja vermelho), em que solicita às pessoas, caso assistam, que denunciem qualquer tipo de atitude racista ou discriminatória.

"Ficar em silêncio quando vemos comentários ou comportamentos racistas é algo que não pode acontecer. A inação tem consequências. Esses comportamentos têm que ser denunciados", disse o diretor geral e responsável por esta campanha do Manchester United, Richard Arnold.

Esta temporada, alguns jogadores do clube, como Anthony Martial, Marcus Rashford e Fred, sofreram abusos raciais nas redes sociais, após encontros em que os 'red devils' saíram derrotados.

O Manchester United prometeu ainda que vai continuar a lutar junto das entidades responsáveis pelas redes sociais para que sejam tomadas medidas urgentes contra comentários racistas.