Manchester United confirma saída de Solskjaer

"O Manchester United pode confirmar que Ole Gunnar Solskjaer deixou o seu cargo de treinador. Obrigado por tudo, Ole", anunciou o Manchester United na manhã deste domingo através do Twitter.

No comunicado publicado no site do clube, o United refere que "Ole será sempre uma lenda do United e é com pena que chegámos a esta difícil decisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Embora as últimas semanas tenham sido dececionantes, elas não devem obscurecer todo o trabalho que ele fez nos últimos três anos para reconstruir as bases para um sucesso de longo prazo", prossegue a clube.

"Ole sai com os nossos sinceros agradecimentos pelos seus esforços incansáveis como treinador e com os nossos melhores votos para o futuro. O seu lugar na história do clube estará sempre garantido, não só pela sua história como jogador, mas como um grande homem e um treinador que nos deu momentos fantásticos. Ele será sempre bem recebido em Old Trafford como parte da família do Manchester United", refere o mesmo comunicado.

O Manchester United anunciou ainda que Michael Carrick irá comandar a equipa nos próximos jogos, "enquanto o clube procura um treinador interino" para comandar os red devils até ao final da temporada.

O primeiro jogo de Carrick, antigo jogador do clube, no banco no United será na terça-feira em casa do Villareal para a Liga dos Campeões.

Queda para o sétimo lugar

Esta decisão foi tomada após a derrota deste sábado do Manchester United por 4-1 frente ao Watford, o que deixou o clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot na sétima posição da Liga Inglesa, a 12 pontos da liderança.

Solskjaer, antigo jogador do United, foi contratado em dezembro de 2018, tendo sucedido a José Mourinho no cargo de treinador.

Nos 17 jogos desta época, em todas as competições, a equipa venceu sete, perdeu sete e empatou três.

Nas últimas horas, a imprensa britânica já tinha avançado que Ole Gunnar Solskjaer estaria de saída do Manchester United, escrevendo ainda que o clube deverá ter de pagar ao treinador uma indemnização de cerca de 8,5 milhões de euros.