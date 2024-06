Manchester City vence Fluminense e sagra-se campeão do mundo

A vitória acabou por coroar também o espanhol Pep Guardiola que, aos 52 anos, tornou-se o treinador com mais títulos de campeão do mundo de clubes, alcançando o quarto troféu, mais um que o italiano Carlo Ancelotti. O técnico, que está a cumprir a oitava época ao serviço do Manchester City, tinha vencido a prova ao serviço do Barcelona (2009 e 2011) e pelo Bayern Munique (2013). Guardiola alcançou, perante o Fluminese, o 37 título do seu palmarés de treinador, consolidando-se no segundo lugar de um ranking liderado pelo escocês Alex Ferguson com 49 troféus conquistados. Refira-se que em terceiro está o romeno Mircea Lucescu, com 35.